Justin Bieber sorprende en Coachella con Billie Eilish y SZA como invitadas

Justin Bieber ha celebrado este sábado 18 de abril su segundo concierto en Coachella 2026, donde ha vuelto a viajar en el tiempo cantando temas de sus inicios como Baby, Sorry o Beauty and a Beat. Además, el canadiense también ha sorprendido con los artistas invitados que han subido al escenario.

La primera noche en el festival, Bieber actuó con The Kid LAROI, Dijon, Tems, Wizkid y Mk.gee. De ellos, solo Dijon ha repetido en la segunda noche, donde también se han sumado Billie Eilish, Sexyy Red, Big Sean y SZA.

Sin embargo, la actuación con Eilish ha sido la más especial de todas. El artista ha cantado por primera vez desde 2020 One Less Lonely Girl (2009) y, a modo de dedicatoria, ha subido al escenario a la joven estadounidense para vivir con ella este momento tan especial.

Aunque Eilish no ha cantado con Bieber, se ha mostrado visiblemente emocionada durante toda su aparición, pues se trata de una gran fan del canadiense. "Eilish subió al escenario y se sentó en una silla mientras Bieber le cantaba la canción. Eilish siempre ha reconocido a Bieber como una fuente de inspiración", señala Variety. Ambos artistas se conocieron en Coachella 2019 y colaboraron en el remix de bad guy ese mismo año.

Tras actuar con Big Sean, versionar Cry Me a River de Justin Timberlake y cantar con Dijon, Justin Bieber ha invitado a SZA en la penúltima canción del concierto: Snooze. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que han interpretado este tema juntos, pues ya lo hicieron en 2025 en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante la gira conjunta de la estadounidense con Kendrick Lamar.

Setlist de Justin Bieber en Coachella (segunda semana)