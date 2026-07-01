Justin Bieber no hará una gira con su último álbum 'SWAG'

La aclamada actuación de Justin Bieber como estrella del pasado festival Coachella hizo enloquecer a los fans que se congregaron en el Empire Polo Club de Indio (California). Una actuación que el artista, incluso, quiso compartir con todos sus seguidores, ofreciendo el espectáculo en streaming en directo a través de YouTube.

Un gran show en el que el autor de Sorry interpretó sobre el escenario las canciones de SWAG, su último y laureado álbum con el que la joven estrella volvía a ofrecer nueva música tras años de silencio creativo.

Sin embargo, parece que Justin Bieber no tiene planes de volver a interpretar estas canciones en directo en una gira, al menos en un futuro inmediato, tal y como indica el portal TMZ.

Tal y como afirman, el artista no tiene previsto anunciar una gira alrededor de su último proyecto musical, a pesar de haber creado en su momento un apartado en su página web personal dedicado a anunciar fechas de conciertos.