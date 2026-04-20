Mejores momentos de Coachella 2026: de Justin Bieber con su ordenador a la aparición de Madonna

El Coachella 2026 llega a su fin, y lo hace con una edición que será merecidamente recordada por los tiempos de los tiempos de la cultura pop internacional.

El festival de california no solo ha destacado con su gran cartel de artistas, sino también por todas las sorpresas que han hecho que cada fin de semana sea único. Por eso, repasamos los mejores momentos de la cita musical en el escenario más grande del mundo:

La gran actuación de diva de Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter se proclamó una verdadera estrella del pop en Coachella. Y es que no ha escatimado en detalles y ha presentado sobre el escenario el show más ambicioso de su trayectoria. Así describe Variety su concierto: "Sabrina Carpenter trajo Hollywood, Broadway y una buena fiesta a la antigua usanza con una actuación desenfrenada, atrevida y repleta de éxitos. Hubo cambios de vestuario, elaborados decorados y apariciones especiales de famosos, pero ningún dueto".

Creó su propio universo hollywoodiense bajo el nombre "Sabrinawood", el cual apareció en el escenario como recreación del título cartel de Hollywood Hills. Durante el show, la cantante incluyó referencias a películas como Chicago y Dirty Dancing o a la icónica Marilyn Monroe. Además, Carpenter contó con numerosos actores en forma de cameos como Sam Elliott, Susan Sarandon,Corey Fogelmanis y Will Ferrell.

Sin duda, lo más llamativo del show fue la gran fuente que creó la artista al elevarse desde el asiento de un coche descapotable en el final con Tears, pero tampoco pasó desapercibido el grupo de baile de Carpenter vestidos de perro durante Manchild, o su llegada al escenario como una verdadera estrella de cine.

La aparición doble de Becky G con Karol G

Una de las invitadas estrella del Coachella 2026 ha sido Becky G. La artista apareció en el escenario más grande del mundo durante el concierto de Karol G. Juntas han interpretado en los shows de los dos fines de semana su colaboración MAMIII.

Y para ensalzar aún más la importancia de la cultura latina, Becky G dedicó unas bonitas palabras a toda su comunidad en el cierre del festival: "¡Qué viva México, qué viva Colombia y todos nuestros inmigrantes que queremos mucho!".

El momento histórico de Karol G

"Soy la primera mujer latina en encabezar el Coachella", reivindicó Karol G ante el público del festival norteamericano. Y es que la colombiana ha sido la artista principal en la tercera noche de la cita musical.

"Estoy muy feliz y orgullosa de esto, pero a la vez esto sucede un poco tarde, 27 años desde que se creó el festival sin que una latina encabece el Coachella", compartió la artista, invitando a todos a disfrutar de su cultura. "Esto no es solo sobre mí, esto es sobre la comunidad latina y mi gente, y al mismo tiempo es sobre los latinos que trabajan duro en este país. Estamos por ellos", lanzó la cantante sobre el escenario.

Nueva balada inédita de Karol G

Por si fuera poco, la colombiana sorprendió a los asistentes en su primer concierto en el festival al invitar a Greg Gonzales, de Cigarettes After Sex, para presentar una nueva canción. El cantautor y guitarrista estadounidense se subió al escenario para acompañar a la de Medellín con la guitarra mientras esta interpretaba intensa balada de desamor, que algunos fans han bautizado como Me Haces Falta Tú.

Espalda con espalda —los músicos no se miraron a la cara en ningún momento—, interpretaron este tema producido por Greg Gonzalez que rompe con el repertorio urbano habitual de Karol G. La intérprete colombiana explora así un sonido más pop e íntimo en esta canción sobre la pérdida y el duelo que experimentamos tras una ruptura amorosa, como la recientemente vivida por la artista.

Justin Bieber y sus éxitos a ordenador

El show de Justin Bieber era de los más esperados, y el canadiense tiró de nostalgia al reproducir vídeos en YouTube de sus inicios y cantando por encima de ellos, empezando por uno de sus grandes éxitos: Baby, un tema de 2010 fuera de su repertorio habitual. "Esta noche es una noche muy especial. Siento que debo llevaros por un pequeño viaje. No sé, por ejemplo... ¿Recordáis esta canción?", dijo en su primer show.

Durante este medley, con Bieber sentado frente al ordenador y cantando por encima, también sonaron composiciones como Favorite Girl, That Should Be Me, Beauty and a Beat, Never Say Never, Confident, All That Matters, Sorry, Where Are U Now o I'm The One.

Además, mostró en pantalla otros vídeos de su infancia cuando se grabó cantando versiones comoWith You, de Chris Brown, oSo Sick, de Ne-Yo.

El debut de Carolina Durante

"Somos Carolina Durante, una banda de Madrid. Es un placer estar aquí", dijo Diego Arroyo con este debut tan especial del grupo en Madrid. En el festival californiano cantaron temas como Joderse la vida, En verano, Probablemente tengas razón yNormal, su colaboración con Rosalía.

Más allá de la tradición energía del grupo, uno de los mejores momentos del concierto llegó con Verdes, césped, cuando Ibáñez aprovechó la letra de la canción para celebrar su presencia en el evento: "Pero mis deseos nunca se cumplen... Mentira, porque si no, no estaría aquí tocando en el Coachella", dijo.

El primer 'Drop dead' de Olivia Rodrigo em directo

En la parte final del segundo espectáculo de Addison Rae había preparada una sorpresa: la cantante preguntó al público si esta semana habían escuchado "alguna canción nueva". En ese momento, Olivia Rodrigo llegó al escenario principal desde la parte trasera. Sus voces se unieron primero en Headphones On, un tema del álbum debut de Rae.

El momento más sorprendente de la noche llegó después, cuando Addison Rae dijo: "Oh, Dios mío, creo que me voy a morir". Con estas palabras, hizo referencia a la nueva canción de Olivia Rodrigo, drop dead, estrenada el pasado viernes 17 de abril. Así, la estadounidense interpretó el tema por primera vez en directo junto a Rae, inundando el escenario con la romántica letra de drop dead.

Billie Eilish, más 'believer' que nunca

La aparición de Billie Eilish en el concierto de Justin Bieber fue de lo más especial. El artista cantó por primera vez desde 2020 One Less Lonely Girl (2009) en su segundo show del Coachella y, a modo de dedicatoria, subió al escenario a la joven estadounidense para vivir con ella este momento tan especial.

Aunque Eilish no cantó con Bieber, se mostró visiblemente emocionada durante toda su aparición, pues se trata de una gran fan del canadiense desde que era una niña. "Eilish subió al escenario y se sentó en una silla mientras Bieber le cantaba la canción. Eilish siempre ha reconocido a Bieber como una fuente de inspiración", señala Variety. Ambos artistas se conocieron en Coachella 2019 y colaboraron en el remix de bad guy ese mismo año.

SZA, última invitada de Justin Bieber

Tras actuar con Big Sean, versionar Cry Me a River de Justin Timberlake y cantar con Dijon, Justin Bieber invitó a SZA en la penúltima canción del concierto: Snooze. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez que han interpretado este tema juntos, pues ya lo hicieron en 2025 en el SoFi Stadium de Los Ángeles durante la gira conjunta de la estadounidense con Kendrick Lamar.

Anuncio de gira de Karol G

Desde hace meses los fans de Karol G pedían a gritos una nueva gira. Y tras hacer historia en el festival de Estados Unidos dejó en las pantallas del escenario su siguiente paso: 'Nos vemos de tour'.

El anuncio revolucionó a sus fans, que no tardaron en hacerse eco de la gran noticia a través de redes sociales. Y es que Karol G hizo historia con su gira Mañana será bonito, tour mundial con el que llenó el Santiago Bernabéu en Madrid durante cuatro noches.

La artista confirma así que pronto se la podrá ver de nuevo en concierto a través de la gira de Tropicoqueta, su último álbum, y todo apunta a que Karol G anunciará estos días las fechas y ciudades de su próximo tour, que podría comenzar este mismo 2026.