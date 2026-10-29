De Justin Timberlake a Franz Ferdinand o Gwen Stefani: artistas y grupos que llevan el legado de Duran Duran en su ADN

“Duran Duran fue, quizás, el último grupo pop británico auténtico. No eran una boy band prefabricada ni el resultado de una sesión de lluvia de ideas descabellada organizada por un publicista. Duran Duran componía sus propias canciones, tocaba sus propios instrumentos y decidió —de forma bastante emocionante— ver qué pasaría si alguien mezclaba los sonidos de Blondie, Gary Numan, la música disco y el punk”.

Así describe la historiadora de la música, periodista y escritora Annie Zaleski, experta en historia de la música, a la banda de Birmingham en su libro Duran Duran's Rio publicado en 2021.

A esa boy band que triunfó en la década de los 80 se le debe una de las páginas más importantes de la historia de la música en inglés y de la música mundial, además del concepto de videoclip tal y como hoy lo conocemos.

Como referente de esa segunda oleada musical británica, dejó su huella en las bandas inglesas que les siguieron, como Muse, Blur o Franz Ferdinand. Pero fuera de Reino Unido también fueron inspiración. Gran admirador de los de Birmingham se ha declarado Justin Timberlake, pero también The Killers o No Doubt.

Justin Timberlake: “Música, estilo y actitud”

En la ceremonia de entrega de los premios Brit de 2004, Duran Duran fue reconocido con el Outstanding Contribution to Music (Contribución Sobresaliente a la Música) y Justin Timberlake fue el encargado de entregarles ese galardón. En su presentación, el cantante y exchico Disney destacó que la banda, que arrasó en los 80, logró “combinar a la perfección imagen, música, estilo, puesta en escena y actitud”. Además, añadió que entregarles el premio era “un honor” y la única razón por la que esa noche estaba allí.

De ese encuentro, de las muestras de admiración mutua, surgió una colaboración y Timberlake se convirtió en uno de los productores del duodécimo álbum de estudio del grupo británico, Red Carpet Massacre, lanzado en 2007.

Así, el cantante de Can’t stop the feeling fue el productor y voz de Nite Runner, canción en la que también participó el productor Timbaland. Además fue parte de la producción de Falling Down, el que fue el primer sencillo del disco.

The Killers y su “héroe absoluto”

Los Killers siempre han reconocido la influencia que Duran Duran ha tenido en su música. De hecho, su vocalista, Brandon Flowers, catalogó a su teclista, Nick Rhodes, de “héroe absoluto” durante las entrevistas por la promoción del primer disco de la banda, Hot Fuss.

Sus caminos también se han cruzado en varias ocasiones y en 2008, Brandon y el guitarrista de The Killers, Dave Keuning, se unieron a Duran Duran en un concierto en Las Vegas para interpretar Planet Earth.

En 2015, los rumores sobre una colaboración de Brandon en el álbum Paper Gods de Duran Duran adquirieron mucha fuerza. De hecho, sí que hay una grabación de Brandon Flowers y Simon Le Bon cantando Change the Skyline, pero finalmente no se incluyó en este trabajo.

Muse y su versión de Hungry Like the Wolf

La banda de rock británica liderada por Matt Bellamy materializó la influencia del new wave —género musical que nació en los años 80 y se caracteriza por fusionar guitarras con sintetizadores y por una estética muy visual— y de su máximo referente, Duran Duran, versionando Hungry Like the Wolf, canción que los de Simon Lebon lanzaron en 1982.

Sorprendieron con ella en un programa de televisión francés en 2018 y en 2019 la grabaron para Spotify Singles.

Franz Ferdinand y la canción de Duran Duran

Para los integrantes de Duran Duran, Franz Ferdinand y The Killers son sus herederos directos en el nuevo milenio… Y este reconocimiento es contestado por el grupo escocés asegurando que parte del ADN del sonido new wave, y de bandas como Duran Duran o Talking Heads, han marcado profundamente su propuesta artística.

La formación liderada por Alex Kapranos ha destacado en varias ocasiones el peso de los sonidos de su primer disco en su música y han reconocido que antes de sus conciertos escuchaban Girls on Film, el tercer sencillo de ese álbum, porque les hace “sentirse seductores”.

Blur: “Bajo, al estilo Duran Duran”

Fue el propio Alex James, batería de Blur, el que, como recoge Martin Power en su libro The Life Of Blur, definió la música de su grupo como “batería disco, guitarras desagradables y bajo al estilo Duran Duran”. Y es que es innegable la influencia de los de Simon Lebon en el grupo londinense, uno de los referentes del britpop.

De hecho, hay dos momentos en su trayectoria que son el mejor ejemplo: en 1993, cuando aún se llamaban Seymour, fueron teloneros de Duran Duran en parte de su gira por Alemania; y en 2021, Graham Coxon, el guitarrista de Blur, actuó con ellos en los Billboard Music Awards de 2021, además de ser uno de los productores de su disco Future Past.

No Doubt creció escuchando a Duran Duran

Con su quinto álbum, la banda formada por Gwen Stefani, Tom Dumont, Tony Kanal y Adrian Young viró hacia el pop electrónico y el dance-rock, claramente inspirada en el new wave y en el grupo de Birmingham.

El propio Tony Kanal, que creció en Londres aunque luego se mudó a los Estados Unidos, reconoció esa influencia como algo lógico porque había crecido escuchando a Duran Duran. No obstante, uno de sus éxitos masivos fue una versión, lanzada en 2003, de It's My Life, una canción original de Talk Talk, una banda londinense de los 80 que fue catalogada como una copia de la de Simon Lebon.

Artic Monkeys y las dos canciones que les unen

Más de 20 años después de que naciera Duran Duran, otra banda británica, Artic Monkeys, colonizó el mercado del indie rock internacional. Y aunque ambas formaciones poco tienen que ver musicalmente hablando, la influencia de los primeros parecía evidente en la letra de dos de sus canciones, algo que su cantante Alex Turner dice que fue una simple casualidad.

Su primer gran éxito, la canción I Bet You Look Good On The Dancefloor, lanzado en 2005, contiene una referencia directa al tema Rio de Duran Duran de 1982: “Your name isn't Rio / but I don't care for sand” (“Tu nombre no es Río, pero no me importa la arena”).

La letra de la canción Teddy Picker, que forma parte de su segundo disco, Favourite Worst Nightmare, dice “I don't want your prayer, save it for the morning after”. La canción Save a Prayer de Duran Duran contiene casi las misma frase: “Don't say a prayer for me now /Save it 'til the morning after” (“No eleves una oración por mí ahora / Guárdala para la mañana siguiente”).

La primera banda favorita de Mark Ronson

El compositor, músico y productor musical británico Mark Ronson es una de las figuras más influyentes del pop internacional, título avalado por dos Brit Awards, siete Premios Grammy y un Premio Óscar —por el tema Shallow de la película Ha nacido una estrella—, es uno de los mayores admiradores de Duran Duran, su “primera banda favorita”.

“Escribieron canciones increíbles y, sin duda, es una de las pocas cosas de esa época que ha resistido el paso del tiempo. (...) Son auténticos, una gran banda. Sin duda, tuvieron una influencia incalculable en mi evolución musical”, reconocía en una entrevista.

Ronson fue el productor del disco All You Need Is Now del grupo en 2010 e, incluso, se subió a tocar con ellos en el escenario para el Unstaged, la serie de películas de conciertos dirigida por David Lynch, dedicada a la banda de Simon Le Bon.

Notorious BIG y el sampleo en su homenaje

Christopher George Latore Wallace, más conocido por The Notorious B.I.G., es considerado uno de los raperos más influyentes de la historia. Fue asesinado en 1997 y en 1999 se lanzó un disco póstumo, Born Again.

En él, sus productores, Puff Daddy (Diddy) y Lil' Kim, samplearon la canción Notorious de Duran Duran y lo convirtieron en una canción homenaje al rapero