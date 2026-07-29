Kanye West llega a Madrid: la polémica detrás de sus conciertos cancelados en seis países europeos

Kanye West continúa sus actuaciones en Europa con su única parada en España, programada para este jueves 30 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. El espectáculo, para el que aún quedan entradas a la venta, es uno de los pocos conciertos europeos que siguen en pie tras la sucesión de cancelaciones en otros países.

Reino Unido, Francia o Italia prohibieron sus conciertos

En un principio, el prestigioso rapero estadounidense tenía previsto celebrar 15 conciertos en 12 países europeos, de los cuales se han suspendido ocho conciertos en seis países.

Polonia, Reino Unido, República Checa y Suiza decidieron no seguir adelante con el espectáculo por los comentarios antisemitas de Kanye West, de los cuales se disculpó posteriormente. "Sé que las palabras no bastan. Tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy", dijo Ye.

Esta declaración fue una respuesta a la cancelación de sus shows en el Wireless Festival. De hecho, el festival se suspendió en su totalidad tras la prohibición del Ministerio del Interior de que Kanye West entrara en el Reino Unido. "Su presencia no sería beneficiosa para el bien público", dijo el entonces primer ministro Keir Starmer en The Sun. "Alguien que se ha jactado de ganar decenas de millones de dólares vendiendo camisetas con esvásticas y que lanzó una canción llamada Hail Hitler hace unos meses... Evidentemente, no sería beneficioso para el bien público", añadió Stramer.

Periódicos británicos cubrieron la noticia de la cancelación del concierto de Ye en el Wireless Festival | Mark Case / Getty Images

Por su parte, Italia alegó motivos de orden público y seguridad para cancelar el evento después de la presión recibida por la comunidad judía, colectivos antifascistas, sindicatos y responsables políticos. El caso de Francia es particular, pues el cantante se adelantó a la previsible cancelación del show retrasándolo "hasta nuevo aviso". Antes, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que estudiaba vías legales para suspender el concierto por sus declaraciones antisemitas. Además, el alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó que no quería que el rapero convirtiera la ciudad en "una vitrina para quienes promueven el odio y el nazismo desinhibido".

España y Portugal recibirán a Kanye West

Por el contrario, se han mantenido en pie seis conciertos en seis países de Europa: Turquía, Países Bajos, Georgia, Albania, España y Portugal.

Tras actuar en los cuatro primeros, Kanye West llega este jueves a Madrid a pesar de que Ernest Urtasun, ministro de Cultura, criticó las declaraciones de Ye asegurando que le parecen "fuera de lugar". Sin embargo, explicó que "no le corresponde al Ministerio promover la cancelación de ningún concierto por las opiniones que haya tomado cualquier artista", alegando que la decisión le pertenece al promotor del evento. "Más allá del rechazo que me producen sus declaraciones, no me corresponde a mí", zanjó Urtasun.

Según el sociólogo Alejandro Baer, el concierto de Kanye West en España se ha mantenido por una cuestión histórica. "No es sorprendente que varios países europeos hayan optado por cancelar sus conciertos al considerar que sus manifestaciones públicas sobre los judíos trascienden el ámbito de la libertad artística porque contribuyen a legitimar discursos de odio. Aquí volvemos a ser la excepción y tiene que ver con nuestra historia. En gran parte de Europa occidental, el Holocausto impuso un ejercicio de reflexión y responsabilidad que, aunque incompleto, contribuyó a modelar las instituciones, la educación y el discurso público. En España, este proceso nunca llegó a producirse y por eso no existen estas barreras de contención hacia el antisemitismo, ni siquiera con respecto a sus formas más explícitas", opina Baer en declaraciones a elDiario.es.