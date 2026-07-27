Todas las canciones que cantará Kanye West en su concierto en el Metropolitano de Madrid

Los fans de Kanye West verán al rapero en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid este jueves 30 de julio, con un concierto dentro de su gira YE LIVE.

Este espectáculo es uno de los eventos musicales más esperados de este verano en la capital, y allí se reunirán hasta 70.000 espectadores dispuestos a sumergirse en la experiencia sensorial e inmersiva del artista estadounidense.

Y es que cabe recordar que Kanye West lleva 20 años sin actuar en España. Su único concierto en nuestro país fue en 2006 en la sala Razzmatazz, y ahora vuelve a lo grande desde el estadio del Atlético de Madrid.

Todas las canciones de 'YE LIVE'

El show de Kanye West en la gira YE LIVE recorre la mayoría de sus álbumes musicales, haciendo así una retrospectiva de sus mayores éxitos. Sin contar los interludios, el rapero canta 37 temas en cada uno de los espectáculos de la gira, por lo que se esperan los mismos en su show de Madrid.