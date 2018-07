Kelly Clarkson presenta ‘Underneath the tree’, primer sencillo de su álbum de Navidad

Kelly Clarkson, la primera ganadora del programa de televisión ‘American Idol’, lanzará su álbum navideño, Wrapped In Red el próximo 29 de octubre. El disco incluye temas inéditos como su primer single Underneath the tree, y versiones de los villancicos míticos: White Christmas, Silent Night o All I Want for Christmas Is You.

Muchos son los artistas que lanzan álbum navideños versionando villancicos míticos para convertirse en la banda sonora de nuestras navidades. Este año no será menos y Kelly Clarkson presenta ya su álbum Wrapped In Red.

La artista estrena el primer sencillo del álbum navideño, Underneath the Tree, producido por Greg Kurstin. El álbum incluye los temas inéditos Underneath The Tree y Wrapped In Red, además de las versiones de los temas míticos Have Yourself A Merry Little Christmas, White Christmas, Silent Night" y muchos más.

El listado de canciones que incluye este disco será:

1. “Wrapped In Red” (Original Track)

2. “Silent Night” (feat. Reba McEntire & Trisha Yearwood)

3. “I’ll Be Home for Christmas”

4. “Under the Tree” (Original Track)

5. “Blue Christmas”

6. “Winter Dream” (Original Track)

7. “All I Want for Christmas Is You”

8. “Have Yourself a Merry Little Christmas”

9. “Ave Maria”

10. “Baby, It’s Cold Outside” (feat. Ronnie Dunn)

11. “White Christmas”

12. “Run Rudolph Run”

13. “Please Come Home for Christmas”

El disco, disponible para reserva en iTunes y Amazon, se pondrá a la venta el 29 de octubre, pocos días después de la boda del artista. A espera de la presentación del videoclip del primer sencillo, Underneath the Tree, os dejamos con audio.

