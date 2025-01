Las bodas que marcarán el 2025: Lady Gaga, Selena Gomez, Zendaya y otros famosos que se casan

Una boda siempre es motivo de celebración. Celebración del amor entre dos personas que deciden pasar el resto de sus vidas juntos, o al menos intentarlo.

Por eso, este artículo recopila siete de los enlaces más esperados del 2025, entre los que destacan las uniones de artistas como Lady Gaga, Selena Gomez y Benny Blanco o Adele, así como rumores de ceremonia que rondan a famosos como Zendaya y Tom Holland, Dua Lipa y Callum Turner o Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz.

Selena Gomez y Benny Blanco

El pasado 12 de diciembre, un año después de iniciar su romance, la cantante y actriz estadounidense Selena Gomez (32) confirmó en sus redes sociales que se iba a casar con Benny Blanco (36), un rapero, DJ y productor musical de Estados Unidos a quien conoce desde hace diez años.

Al parecer, él le habría pedido matrimonio en un romántico y sencillo pícnic, donde Gomez lució orgullosa su precioso anillo. "Para siempre comienza ahora...", escribió en su perfil de Instagram ante sus más de 422 millones de seguidores.

Selena Gomez y Benny Blanco | Getty Images

Lady Gaga y Michael Polansky

A finales de julio, Lady Gaga (38) desveló que estaba comprometida con el empresario norteamericano Michael Polansky (47) durante una conversación con el ex primer ministro de Francia, Gabriel Attal, con motivo de su presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Según un vídeo publicado por el político, la estadounidense presenta como su "prometido" a Michael Polansky, un hombre de negocios conocido por sus relaciones profesionales con Sean Parker y su labor como filántropo.

Lady Gaga y Michael Polansky | Gtres

Adele y Rich Paul

La cantante británica Adele (36) confirmó el 9 de agosto de 2024 que estaba comprometida de nuevo, esta vez con el agente deportivoRich Paul (44). Así lo desveló durante uno de los diez conciertos que celebró en Múnich, donde se dirigió a uno de sus fans diciendo: "¿Quieres casarte conmigo? No puedo casarme contigo porque ya me voy a casar".

La pareja confirmó su relación tras dejarse ver en julio de 2021, aunque su romance habría comenzado algunos meses antes. Así, el anuncio de la boda entre Adele y Rich Paul llegó tres años después de la oficialización del divorcio entre la artista y el empresario británico Simon Konecki, cuya historia de amor comenzó en 2011. Al año siguiente, tuvieron a su primer y único hijo: Angelo. En 2017 se casaron, aunque su unión no duró mucho más.

Rich Paul y Adele en 2022 | Getty Images

Dua Lipa y Callum Turner

Tras su relación de siete meses en 2023 con el director de cine Romain Gavras, todo parece indicar que la albanobritánica Dua Lipa (29) está comprometida con su novio de hace un año: el actor británico Callum Turner (34), conocido entre otros papeles por interpretar a Theseus Scamander en las películas de Animales fantásticos.

La prueba de la noticia, que no ha sido confirmada por ninguno de los implicados, sería un supuesto anillo de compromiso que la cantante no ha dudado en lucir durante las fiestas de Navidad en sus redes sociales. Un accesorio que, según Daily Mail, es el anillo de compromiso de diamantes Etoile Solitaire de Tiffany and Co., que ya no está disponible, pero que aparentemente costaba entre cuatro y cinco mil dólares.

Dua Lipa y Callum Turner | Gtres

Zendaya y Tom Holland

Los Globos de Oro 2025 han confirmado que los actores Zendaya (28) y Tom Holland (28) se han comprometido tras iniciar su relación en 2021, cuatro años después de conocerse durante el rodaje de la película Spider-Man: Homecoming (2017).

Los rumores saltaron a la luz en la alfombra roja de los mencionados premios, donde la actriz estadounidense posó con un impresionante anillo de diamante que lucía en el dedo anular de su mano izquierda. Unas horas después, el portal TMZconfirmó la noticia con base en las declaraciones de fuentes cercanas a la relación.

Tom Holland y Zendaya | Getty

Emma Roberts y Cody John

A mediados de julio, la sobrina de Julia Roberts, Emma Roberts (33), anunció en redes sociales el compromiso con su novio Cody John, un pequeño actor que ha hecho cameos en series como In the Dark (2019), Wu-Tang: An American Saga (2019) y The Rookie (2018).

La actriz, cantante, modelo y productora estadounidense dio la noticia a través de una publicación en Instagram: "Dejo esto aquí antes de que mi madre se lo cuente a todo el mundo", escribió, haciendo referencia a la fotografía donde muestra su anillo de compromiso junto a Cody John.

Emma Roberts y Cody John | Instagram

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Sí, Cristina Pedroche (36) y Dabiz Muñoz (44) ya están casados. La pareja se dio el 'sí, quiero' ante notario en octubre de 2015, en una unión celebrada de manera íntima, con ropa poco especial y en su propia casa.

Hace poco, a finales del pasado mes de diciembre, la presentadora acudió a El Hormiguero y sorprendió a todo el mundo con una de sus declaraciones: "Me quiero casar por la Iglesia, pero antes Dabiz se tiene que arrodillar", dijo a Pablo Motos. ¿Este segundo enlace llegará en 2025? Es una incógnita.

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz | Getty

¿Qué nuevos compromisos se harán públicos a lo largo de 2025?