Lali Espósito explica por qué 'N5' está dedicada a Lola Índigo

Te interesa Lali Espósito besa un cartón tamaño real de Lola Índigo en uno de sus conciertos

Cuando lanzó N5, canción que habla de una apasionada noche con una chica, Lali Espósito confesó que, en parte, esta canción estaba dedicada a Lola Índigo.

Ambas artistas fueron relacionadas sentimentalmente hace meses, cuando se viralizó un vídeo de lo más cariñosas de fiesta en Madrid.

Siendo consciente de la expectación, Lali dejó en el aire con bastante picardía que este tema tan sensual iba dedicado a su amiga: "De cierta manera sí. Esa historia es larga, por eso digo de cierta manera, pero sí".

Ahora, la artista argentina ha concedido una entrevista a Tú Música Hoy donde la reportera le ha vuelto a preguntar por estas declaraciones. "No es por lo que la gente cree", ha empezado aclarando Lali, "la hicimos pensando en que la cante también Lola porque la gente flasheaba mucho con que estábamos juntas y que pasaban cosas porque salíamos mucho juntas cuando estuve en Madrid"

"Yo me llevo increíble con ella e hice esta canción para cantarla con ella. Pero después por tiempos y cositas de las agendas ella no la pudo grabar y yo la quise sacar igual. Así que si. En parte, también es por Lola la canción", ha añadido.

El pasado mes de julio, después de que Lali dijese que la canción iba dedicada a Lola Índigo, Mimi habló de su relación con ella con sus fans: "Me encantaba su rollo y su personalidad. Ella como artista me flipa. Me enteré de que ella estaba en Madrid y le dije de quedar y ahí le regalé el disco de La Niña y ella subió un TikTok",.

Además, añadió que le regaló su primer disco "porque es Libra, mágica y maravillosa" y continuó alabando a Espósito: "Es una persona tan guay, con una cabeza, una personalidad, es tan libre. Es una de mis personas favoritas".