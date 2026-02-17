Lana del Rey adelanta 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter', su nueva canción

Lana del Rey, en el vídeo de 'White Feather Hawk Tail Deer Hunter' | IG

El disco de Lana Del Rey se está haciendo de rogar.

La cantante anunció su nuevo trabajo, el décimo de su carrera, para finales de enero y todavía seguimos esperando. Stove se está retrasando más de la cuenta.

La idea inicial de la intérprete era lanzarlo bajo el título Lasso en otoño de 2024 pero una serie de circunstancias la llevaron a retrasar el lanzamiento a mayo de 2025, entonces iba a llamarse The Right Person Will Stay, hasta que finalmente lo dejó para principios de 2026 con la idea de añadir seis nuevas canciones a su tracklist.

La espera se está haciendo larga y, para sobrellevarla, la cantante ha decidido publicar una nueva canción, White Feather Hawk Tail Deer Hunter, de la que ya ha compartido los primeros adelantos en redes sociales.

En los últimos días, la cantante ha publicado en Instagram una serie de vídeos con imágenes caseras en blanco y negro en los que luce una camiseta de tirantes mientras la nieve cae a su alrededor.

El fragmento de la canción que se escucha comienza con

Después la canción cambia a un ritmo minimalista en el que se se escucha rapear a la intérprete unos versos que evocan su canción A&W.

Lana del Rey no ha compartido en estas publicaciones la fecha de lanzamiento de la canción pero en otro vídeo publicado en Instagram (ahora borrado) señaló que White Feather Hawk Tail Deer Hunter, llegará el 17 de febrero. ¡Habrá que estar atentos!