Los discos y giras que se vienen en 2026

Acaba 2025, cerramos página y abrimos un nuevo capítulo de nuestras vidas con la expectación de saber cuál será la banda sonora de este nuevo año. Algunas cosas ya sabemos. Como por ejemplo, que en el calendario de conciertos están pendientes los de dos de las grandes estrellas de la música en español: Bad Bunny y Rosalía. Pero también, la gira por el resto de España de Dani Martín tras las diez fechas en Madrid o la gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero de nuevo al frente.

Este 2026 abre una nuevo capítulo en la historia del grupo donostiarra, pero también en la carrera de Leire Martínez, la que fue vocalista de la banda durante 17 años, que va a inaugurar oficialmente su etapa en solitario con su primer disco, previsto para febrero. Seguro que su voz nos acompañará durante la primavera y el verano, igual que las canciones buenrolleras de La la Love You, que sacará disco en mayo, o las de la reina de la música urbana, Bad Gyal, que también estrenará nuevo trabajo.

Aquí, un adelanto de las novedades musicales de 2026.

Los discos que esperamos…

Lana del Rey

El nuevo disco de Lana del Rey, el décimo de la artista, se anunció para el otoño de 2024 con el título Lasso. Finalmente no pudo ser y se retrasó para mayo de 2025 y con otro nombre, The Right Person Will Stay. La espera tampoco dio sus frutos y el lanzamiento quedó pospuesto hasta 2026 porque decidió añadir seis canciones más a la lista y eso llevaba más tiempo.

Las últimas informaciones confirman que el disco se llamará Stove y se estrenará a finales de enero. La neoyorquina asegura que ese nuevo trabajo tendrá un aire country, como confirman los dos sencillos que ya ha adelantado, Henry, Come On y Bluebird.

Robbie Williams

El artista británico anunció el lanzamiento de su nuevo disco, Britpop, para el 10 de octubre de 2025, pero la aparición de The life of a showgirl de Taylor Swift, propició que se aplazase para el nuevo año, pues eso podría dar al traste con sus deseos de volver a posicionarse en el número uno en Reino Unido y superar así a los Beatles como el artista británico más importante de la historia.

Finalmente la fecha de lanzamiento de este disco será el 6 de febrero, aunque sus fans ya han escuchado tres de las canciones que forman parte de él: Rocket, Spies y Pretty Face.

Leire Martínez

El primer disco de la exvocalista de La Oreja de Van Ghoh se ha anunciado para el 20 de febrero de 20256 y llevará por título Historias de aquella niña.

Doce canciones conforman este especial trabajo de Leire, incluida Mi nombre, que estrenó el pasado mes de abril. En el disco además colaboran Edurne, Andrés Suárez, Abraham Mateo y el dúo argentino Miranda!. “Después de un año de mucho trabajo, poniéndome a prueba a diario, ya llega el momento de ‘abandonar’ las canciones para que las hagáis vuestras”, revelaba con emoción la artista.

Charli xcx

La cantante y compositora británica que arrasó con su anterior disco, Brat, prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo para el próximo 13 de febrero.

El álbum se llama Wuthering heights y sus canciones forman parte de la banda sonora de la película del mismo nombre que el disco, Cumbres borrascosas, la nueva adaptación al cine de la novela de Emily Brontë, que se estrena el mismo día que el álbum. House y Chains of love han sido los dos primeros sencillos que Charli xcx ha adelantado de este especial trabajo.

Gorillaz

El pasado 11 de septiembre, con más de seis meses de antelación, la banda Gorillaz anunció nuevo disco, The mountain, que se lanzará el próximo 27 de febrero.

El nuevo trabajo de la banda virtual británica incluye 15 nuevas canciones con atractivas colaboraciones como Bizarrap, Sparks, IDLES y Trueno. Dos semanas después, el grupo iniciará una gira por Reino Unido para presentar su noveno álbum de estudio.

Louis Tomlinson

El tercer disco en solitario de Louis Tomlinson, uno de los componentes de la exitosa boyband One Direction, se podrá escuchar desde el próximo 23 de enero. Para ir abriendo boca, el 23 de septiembre estrenó el primero de los singles, Lemonade, y el 13 de noviembre, Palaces.

Esta última es una de las canciones preferidas del cantante de How Did We Get Here?, título de este nuevo trabajo que el artista define como “el disco que siempre merecí hacer”. Con él llegará en concierto a Barcelona y Madrid, el 12 y 13 de abril,, respectivamente.

La La Love You

Tal y como confirmaron durante su visita a Cuerpos Especiales el pasado mes de septiembre, la banda de Parla (Madrid) estrenará disco en 2026 y se aventuraron a confirmar que seguramente “antes del verano de 2026", quizá en marzo o abril. "Es nuestra idea. Lo que pasa que luego somos unos lentos", puntualizaba David Merino.

El disco finalmente saldrá en mayo de 2026 y ya hay dos adelantos disponibles. Una boda en las Vegas y La mitad de la mitad están arrasando en estos últimos días de diciembre en México, donde han aterrizado con la gira El fin del mundo.

Bad Gyal

Tras el éxito de su primer disco, La Joia, La cantante referente del género urbano en España estrenará disco en 2026, aunque no se ha revelado la fecha de su lanzamiento.

Además, también ha anunciado gira de presentación de este segundo trabajo y ha anunciado conciertos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y A Coruña.

Este disco incluirá sus recientes éxitos Fuma, su canción más reciente, Da Me y Última Noche, junto a Ozuna.

Madonna

Madonna confirmó en septiembre de 2025 el lanzamiento de Confessions Pt. 2, secuela de su icónico álbum Confessions on a Dance Floor de 2005, para 2026, con el que retoma su icónico estilo dance-pop.

Este nuevo disco supone además el regreso de la artista a la discográfica Warner Records, el que fue su sello durante 25 años y que le dio los grandes éxitos de su carrera. "Casi dos décadas después y es como estar en casa con Warner Records. Regreso a la música, regreso a la pista de baile, regreso a donde todo empezó", escribió la artista en Instagram para anunciar este trabajo.

Las giras que nos esperan…

Miss Caffeina

La banda de indie rock comienza el año subiéndose al escenario de la sala Razzmatazz de Barcelona para inaugurar su Buenasuerte Tour.

A partir de ese día y hasta el 25 de junio, los fans de Miss Cafeína tienen 9 citas más en Valencia, Murcia, Málaga, Valladolid, A Coruña, Sevilla, Alicante, Santander y Madrid. Las entradas están disponibles aquí.

Pablo Alborán

En 2026, Pablo Alborán iniciará una de sus giras más ambiciosas, con la que recorrerá ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Durante los meses de febrero hasta marzo estará al otro lado del Atlántico, después llegará a Lisboa y el 2 de mayo aterrizará en Bilbao, primera parada de la etapa española.

Madrid, con dos fechas, Barcelona, Zaragoza, Palma de Mallorca, Roses, A Coruña… serán algunas de las 17 ciudades en las que el malagueño desplegará su Global Tour Km0 hasta poner punto y seguido en Chiclana de la Frontera el 13 de agosto.

Sen Senra

El artista gallego que está protagonizando un fenómeno dentro de la música urbana comienza 2026 con dos grandes citas: el 9 de enero tiene una cita en el Roig Valencia y el 30 de enero en el Movistar Arena de Madrid. Aquí se pueden comprar las entradas para estos conciertos.

Rosalía

Si no tienes entrada, sentimos decirte que ya no puedes comprar. La catalana inicia en 2026 su LUX Tour 2026, que empieza en Lyon el 16 de marzo, y que anuncia cuatro conciertos en Madrid, en el Movistar Arena, el 30 de marzo y el 1, 3 y 4 de abril, en plena Semana Santa, y cuatro en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, el 13, 15, 17 y 18 de abril.

Las entradas de los ocho conciertos en España se agotaron en pocos minutos y en resto de Europa tardaron horas, pero también se agotaron.

Bad Bunny

Agotadas también están las entradas de los 12 conciertos que dará Bad Bunny en nuestro país como parte de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. En Barcelona dará dos conciertos, en el Estadi Olímpic de Barcelona el 22 y 23 de mayo, y en Riyadh Air Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15 de junio.

Manuel Carrasco

Para celebrar el 10º aniversario de su primer gran estadio, el cantante onubense ha preparado uno de sus proyectos más especiales: ofrecerá cuatro conciertos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla los días 13, 14, 19 y 20 de junio.

"Cada concierto será un capítulo con el nombre de mis discos de esta década: Bailar el Viento, La Cruz del Mapa, Corazón y Flecha y Pueblo Salvaje (I y II)", anunciaba sobre estos directos de los que empieza a agotar las entradas. Prueba a comprarlas aquí antes de que no haya.

Bad Gyal

El fenómeno de la música urbana anunció gira para 2026 y arrasó con sus citas en Madrid, Bilbao y Barcelona. Unos días tardó en sacar tres nuevas fechas, una en cada ciudad y de esas aún quedan entradas disponibles.

La gira comienza el 20 de marzo en Barcelona, continuará en Madrid, Valencia, Sevilla, Bilbao y terminará el 23 de mayo en A Coruña. Aquí aún se pueden comprar entradas.

Marlena

El dúo femenino madrileño continúa con su gira de salas Pies sin plomo Tour en 2026. Retoman sus conciertos el 20 de febrero en Castellón. Seguirán en Alicante, Lugo, Pamplona, Salamanca, Oviedo, Sevilla y Guadalajara, donde cerrarán el 18 de abril.

Además han confirmado su presencia en junio en el Antorchas Festival de Albacete, en julio en el Bombastic de Asturias y en agosto en el Sonorama Ribera, en Aranda de Duero.

Puedes comprar las entradas aquí.

Dani Fernández

El músico de Alcazar de San Juan no descansa y tras un intenso 2025 con la gira Esto es una jauría,ha anunciado nuevo tour para 2026, La Insurrección.

Comenzará en Salamanca el 6 y 7 de marzo, continuará en Barcelona, Valencia, Pamplona, Avilés, Albacete, Málaga… y así hasta 17 fechas que culminará en Madrid el 16 y 17 de octubre. Las entradas están disponibles aquí.

La Oreja de Van Gogh

El 20 de octubre, La Oreja de Van Gogh, con Amaia de nuevo, anunció su gira Tantas cosas que contar Tour 2026, que empieza en mayo y termina en diciembre, con 16 conciertos por toda España: Madrid, Donostia, Fuengirola, Valencia, Zaragoza, A Coruña y Bilbao, entre otras ciudades.

Tras agotar entradas, la banda guipuzcoana amplió fechas en Barakaldo, San Sebastián, Zaragoza, Pamplona, Valencia, Barcelona y Madrid, y más tarde anunció seis conciertos más: un día más en Madrid y Barcelona, y nuevos lugares en el itinerario como Badajoz, Córdoba, Gran Canaria y Tenerife.

Las entradas se pueden comprar aquí.

Viva Suecia

La banda indie de Murcia dio el pistoletazo de salida a la gira de su último disco, Hecho en tiempos de paz, el 31 de octubre en el Movistar Arena de Madrid colgando el SOLD OUT en cuanto las entradas salieron a la venta. En 2026 la completarán y, aunque ya no hay entradas para los conciertos de Valladolid, Valencia, Zaragoza y Murcia, aún quedan algunas para una segunda fecha en Madrid y para A Coruña, Bilbao, Toledo, Granada, Valencia, Alicante, Sevilla y Pamplona.

Aquí puedes comprar las entradas para los conciertos de Viva Suecia.

Eros Ramazzotti

Durante las décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, el cantante italiano puso banda sonora a las historias más románticas. De aquello han pasado cuarenta años y para celebrarlo Eros Ramazzotti iniciará en 2026 la gira Una historia importante, con parada en Madrid, el 4 de mayo en el Movistar Arena.

Aunque las entradas casi están agotadas, aún puedes comprarlas aquí.

Leiva

Durante 2025, el cantante de Sinceridio ha girado por España y Latinoamérica con su Tour Gigante 2025, pero a partir del 12 de junio de 2026 regresa a nuestro país para ofrecer un buen puñado de conciertos de fin de gira en Lanzarote, Vigo, Zaragoza, Cádiz, el Sonorama, Oviedo, Torrevieja. Cerrará definitivamente en Madrid el 29 y 30 de septiembre en el Movistar Arena.

Aquí se pueden comprar las entradas de los conciertos de fin de gira de Leiva.

Dani Martín

Tras llenar 10 noches el Movistar Arena, el cantante de Carpe Diemsaca su Gira 25 P*t*s Años de Madrid para ofrecer más de 25 conciertos por diferentes ciudades de España, además de París y Londres, desde el 28 de marzo y hasta el 24 de octubre: Valencia, A Coruña, Zaragoza, Bilbao, Albacete, Murcia, Granada, Santander, Gijón, Sevilla…

Aunque en la mayoría de las paradas ha agotado las entradas, aún hay boletos disponibles en algunas. Puedes consultar entradas disponibles aqu.

Amaral

En 2026, el dúo zaragozano afronta los últimos conciertos de su Dolce Vita Tour. Estarán en Avilés el 7 de febrero y en A Coruña, el 21 de ese mismo mes.

Pero las citas más importantes las tendrán a final de año en Madrid y Barcelona donde clausurarán la gira: el 18 de diciembre en el Palau Sant Jordi y el 28 de diciembre en el Movistar Arena de Madrid.¡Aún estás a tiempo de comprar tus entradas aquí!