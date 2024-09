Laura Pausini apuesta por el talento español: "Me encanta C.Tangana, me gustaría mucho colaborar con él"

Laura Pausini está en un momento vital inmejorable, "supertranquilo y feliz". Así lo ha expresado este 26 de septiembre en un evento en el que ha presentado su nuevo single, Chao, ante medios, influencers y fans.

La recientemente galardonada con el Icono Award de los Billboard Italia por su carrera y nominada a los Latín Grammy 2024 con su álbum Almas Paralelas sigue viviendo con mucha ilusión cada estreno, y así lo ha demostrado en Madrid.

Desde Europa FM hemos asistido a la escucha exclusiva del esperado nuevo tema, donde el pop electrónico es el protagonista a través de una canción sobre saber despedirse. Desde la segunda plante de un autobús, Pausini nos ha hecho reír, reflexionar y, sobre todo, bailar.

Chaoestá producida en colaboración con Sam Smith, y esta pincelada final de Almas paralelas le hace un dar un paso más de madurez a la cantante. La canción también le ha permitido técnicamente mezclar "el falsete y la voz plena". "Ahora quiero divertirme un poco", ha expresado, con el humor que la caracteriza.

Un paseo en bus exclusivo

Y para celebrarlo qué mejor manera que recorrerse Madrid en autobús mientras se escucha la canción a todo volumen. La cantante se ha mostrado muy cercana -como es habitual en ella- con sus fans más acérrimos, que esperaban con ansia su llegada, pero también con todo los que la han acompañado en este viaje literal y musical.

Laura Pausini es pura luz, un destello que no se le apaga ni tras 30 años en la música. "En España me siento muy libre, y la libertad es sinónimo de dicha, felicidad", ha expresado en la capital.

Un paso de madurez

En cuanto al vídeoclip de Chao, Laura Pausini ha desglosado el significado: "Estoy rubia porque la canción habla de un cambio, y muchas veces cuando cambiamos en la vida nos cortamos o nos cambiamos de color el pelo". "Pusimos una prenda blanca con alas porque está canción habla de libertad, de aquel momento en el que te das cuenta de que puedes dejar ir, a ti mismo y a la persona con la que ya no tienes nada más en común", ha añadido.

Laura Pausini | Getty

Pausini ha contado que siempre ha llevado las rupturas de personas en su vida desde el "enojo definitivo", pero hace un año, con una persona con la que ha trabajado durante muchos años, la despedida ha sido mucho más "en paz" y deseando la felicidad mutua, un sentimiento nuevo para ella. Y de esto habla Chao.

Por supuesto, la italiana se ha mostrado defensora de dedicar canciones, que es lo que ella ha estado haciendo con su música 30 años.

Su colaboración con Sam Smith

San Smith, icono LGTBIQ+, da su toque personal a Chao, y Pausini ha contado su relación con dicho colectivo en su música: "No escribo pensando a qué sexo o gusto de amor está dedicado, yo escribo a las personas que aman y escuchan. Es una colaboración inolvidable, pero al final yo me siento igual que él porque estoy enamorada. No me gusta dar categorías, aunque desafortunadamente hay que darlas, y el hecho de que él luche me gusta mucho".

Ahora Laura se encuentran muy feliz, pero no siempre fue así: durante el COVID tuvo que parar porque necesitaba silencio en su vida. Poco después volvió a los ruedos con la fuerza de los fans y se nutrió de toda la música nueva para crear Almas Paralelas, después de un proceso de reenamorarse de la música y su voz. "Sonreír cuando llueve significa que eres verdaderamente feliz, y yo soy así", ha declarado.

Laura Pausini | Getty

Su propósito actual en la música después de haber conseguido grandes premios, reconocimientos y expansión internacional es mostrarse más cerca que nunca de sus fans, y así lo ha demostrado al saludar desde el bus a todos los viandantes que le gritaban al verla. Ahora puede decir que odia "las vacaciones" y que le encanta trabajar. Prueba de ello son las tres décadas triunfando en la música.

Muy fan del talento español

La intérprete de Se fue escucha todo tipo de géneros, y se ha declarado fan de varios cantantes españoles con los que incluso le encantaría colaborar: "Me gusta mucho C. tangana, me encanta como escribe, muy diferente de mí, la verdad. Me gustaría mucho colaborar con él".

"También me gusta, obviamente, Rosalía. Y digo 'obviamente' porque a quién no le va a gustar con ese talento. Es importante descubrir en las nuevas generaciones el porqué la gente los escucha tanto porque siempre hay un porqué", ha reflexionado ante los presentes.

Desde el segundo piso de un autobús y después de 30 años en la música, Laura Pausini ha demostrado que continúa siendo una gran artista humilde y muy cercana a su público, al que le da el peso que merecen por todos sus hitos. Ahora, lanza Chao con un sonido novedoso para ella, pero con la misma ilusión que cuando empezó a sacar sus primeras canciones en 1993.