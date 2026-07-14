Laura Pausini comparte la ilusión que siente ante su actuación en la final del Mundial

El Mundial de Fútbol 2026 se ha convertido en el evento deportivo más seguido del año, con las estrellas de este deporte en busca del título más importante de la disciplina. Sin embargo, durante esta edición la música también cuenta con un gran protagonismo, como se pudo observar durante las tres ceremonias de inauguración que se llevaron a cabo al inicio del torneo.

Algunos de los artistas más importantes del mundo como Shakira, que junto a Burna Boy han sido los encargados de componer el himno oficial de la competición Dai Dai, Katy Perry o J Balvin convirtieron las ceremonias en una especie de festival exprés con el que los fans más futboleros pudieron disfrutar de espectáculos dignos de cualquier show internacional.

De cara a la final del Mundial 2026 y clausura del torneo, esta dinámica también se va a repertir, con un nuevo concierto de talla mundial durante un descanso extendido en el MetlLife Stadium de Nueva Jersey en el que participarán artistas como Madonna, BTS, Shakira o el dúo formado por Robbie Williams y Laura Pausini.

La artista ha querido compartir la ilusión que siente ante este nuevo hito profesional con sus seguidores en redes sociales, publicando un emotivo mensaje en su perfil oficial de Instagram. "Tener la oportunidad de cantar una parte en español —un idioma que ha sido una parte tan importante de mi vida y de mi carrera— hizo que la experiencia fuera aún más especial", ha explicado la italiana, que cantará junto al cantante británico su colaboración Desire.

"Tras haberla interpretado juntos por primera vez en Nueva York el año pasado, volveremos a ese escenario —esta vez acompañados por Nicole Scherzinger— para vivir otro momento inolvidable celebrando el poder de la música, el fútbol y las emociones que unen a las personas", ha recordado Laura Pausini, cuando fueron los encargados de amenizar la final del pasado Mundial de Clubes de 2025 que enfrentó al Chelsea y al Paris Saint Germain, convirtiéndose en el himno oficial del torneo. "Me llena de orgullo que una voz italiana forme parte de esta celebración mundial junto a Robbie y Nicole. Estoy deseando compartir este momento tan especial con los aficionados al fútbol de todo el mundo y con todos vosotros".