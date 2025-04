Leire Martínez anuncia 'Mi nombre', su primera canción en solitario

Portada de 'Mi nombre', canción de Leire Martínez | Must! Producciones

Leire Martínez comienza su carrera como solista con toda una declaración de intenciones: Mi nombre, la primera canción de su álbum debut. Con ella, parece que la artista pondrá de relieve su propio nombre, el mismo que enamoró a base de trabajo y dedicación durante sus 17 años en La Oreja de Van Gogh.

Tras el anuncio de su salida del grupo en octubre de 2024 por "diferentes maneras de vivir el grupo", Leire Martínez marca el inicio de su trayectoria como solista para el próximo viernes 11 de abril. La portada de la canción también supone un alegato a su público, ya que la artista aparece mirando a cámara a través de un espejo roto con una mirada que expresa una gran seguridad en sí misma.

Además, la imagen confirma el cambio de look que la propia Leire Martínez hizo público a mediados de marzo. La cantante se muestra en la portada de Mi nombre con el pelo teñido de rojo y vestida de negro —guantes incluidos—. "Nuevos comienzos, nueva etapa, nuevo look...", escribió en sus redes sociales.

La primera pista de su álbum debut

Mi nombre funcionará como el primer adelanto de su disco debut, para el que está trabajando con el productor Kasem Fahmi o el cantante Andrés Suárez, que dijo: "¿Cómo coño es posible que no conozcamos canciones compuestas por Leire Martínez siendo una autora absolutamente brillante?".

"Estoy componiendo un disco y estoy escribiendo historias que tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hablaré de mí. Yo no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. No quiero que influyan en mí factores externos, ni inseguridades. Quiero hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto", dijo en febrero a la revista Semana.

A mediados de marzo, Martínez volvió a dar pistas de cómo será su disco: "Hay mucha reflexión y cada canción llega en un momento, quizás el principio del proceso fue todavía conectada al dolor… Y todo eso se va diluyendo. Es un disco que va a hablar de mí y de las cosas que me ocupan", explicó en su reciente entrevista para Mundo Deportivo.

Las canciones de su primer disco y éxitos de La Oreja de Van Gogh sonarán con fuerza sobre el escenario durante este verano, ya que Leire Martínez está sumando fechas por eventos musicales como el Festival Big Sound, el Festival Brisadela o el Festival Recorda Fest.