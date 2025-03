Leire Martínez suma nuevas fechas a su gira en solitario

Cinco meses después de dejar atrás la banda en la que permaneció como vocalista durante más de 17 años, Leire Martínez Ochoa mira al futuro con ganas, esperanza y nuevo look.

La cantante, que ya trabaja en su música en solitario de la mano de Kasem Fahm, calienta motores en sus redes sociales sobre un nuevo álbum que está a punto de ver la luz.

"#SeVieneDiscazo", prometía casi a la vez que descubríamos que Andrés Suárez también se había involucrado en el proceso de composición de este nuevo proyecto.

"Estoy componiendo un disco y estoy escribiendo historias que tienen que ver conmigo. Por lo tanto, hablaré de mí. Yo no tengo inconveniente ni problema en hablar de mi vida, pero cuando yo decida hacerlo. No quiero que influyan en mí factores externos, ni inseguridades. Quiero hablar desde un lugar donde yo me encuentre cómoda, desde donde yo crea que estoy siendo justa, primero conmigo y después con el resto", decía en febrero a la revista Semana.

Así, con la llegada de la primavera, florecen nuevas oportunidades de subirse al escenario. La cantante donostiarra recorrerá España en una serie de conciertos para presentar sus nuevas canciones y también cantar sus grandes himnos. Las últimas fechas en Navarra y a Coruña se unen a las que ya estaban programadas para este verano.

Todos los conciertos de Leire Martínez este verano 2025

Festival Big Sound - Valencia - 27 y 28 de junio

Festival Big Sound - Pontevedra - 11 y 12 de julio

Festival Brisadela - Tudela (Navarra) - 13 y 14 de junio

Festival Recorda Fest - A Coruña - 5 y 6 de septiembre

Coca Cola Music Experience - Madrid - 12 y 13 de septiembre