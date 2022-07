Te interesa Recuperan las declaraciones de Alfred García sobre la música de Rosalía tras su foto juntos en el Palau Sant Jordi

Los conciertos de la gira MOTOMAMI TOUR de Rosalía no están dejando a nadie indiferente. Desde el inicio de la gira, el 6 de julio en Almería, la artista catalana no de de protagonizar titulares y comentarios de redes. Muchos seguidores celebran su trabajo, mientras otros lo critican.

Estos últimos se fijan en la falta de músicos en el escenario, un hecho sobre el que ha reflexionado Leiva a través de Instagram.

El artista madrileño, que vio a Rosalía en uno de los conciertos del Wizink Center, ha celebrado el trabajo de la artista y ha respondido a esos críticos. "Supongo que no es más que miedo a no entender lo que está sucediendo", dice el cantante que pone un 11 al concierto de Rosalía el 20 de julio en Madrid.

"Particularmente el show de Rosalía del miércoles me pareció de una belleza arrolladora. Modernidad y vanguardia bien entendida y brillantemente ejecutada. Delicadísima propuesta artística y estética al servicio de una bestialidad de voz y talento", escribe el artista que se muestra tajante sobre el debate de los músicos sobre el escenario.

"Me aburre. Supongo que no es más que miedo a no entender lo que está sucediendo. Clásico mecanismo para no sentirte fuera. Rechazarlo. Yo también he padecido ese mal, y solamente te acota y te llena de polvo. Qué mal me cae la sospecha que sobrevuela siempre sobre cualquier propuesta que trasciende y cuánto bien nos haría ir abandonando poco a poco ese complejo que tanto nos caracteriza. La envidia. 11 puntos para Rosalía".