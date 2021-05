Leiva explota contra el uso que se está haciendo de 'Lady Madrid' para apoyar a Díaz Ayuso

Leiva ha mostrado su desacuerdo en el uso de su canción Lady Madrid por parte del Partido Popular para la campaña de su candidata, Isabel Díaz Ayuso, para la presidencia a la comunidad de Madrid.

"Me entristece que se haga un uso político de Lady Madrid. Nunca me sentí propietario de esa canción, siempre fue de la gente", ha empezado el exvocalista de Pereza, explicando en un mensaje en Twitter., finalizando de lo más tajante: "No la manoseen. No se adueñen de ella. No les pertenece".

Lady Madrid, incluida en el álbum Aviones que Pereza lanzó en 2009, ha sido relacionada varias veces con la candidata del PP a las elecciones madrileñas. La última vez ha sido por parte de la presidenta de Nuevas Generaciones del PP Beatriz Fanjul el pasado sábado 1 de mayo: "¿Quién ha sido la primera persona en plantar cara al Gobierno de Sánchez? ¿quién ha sido la primera, no solo en crear un hospital, sino dos para nuestros enfermos? Ayuso es Lady Madrid. Es que Ayuso es una mujer con mayúsculas. Es que no hace falta experimentar más".

Unas palabras, que si bien arrancaron los aplausos de los presentes en el acto de la diputada del PP por el País Vasco, no ha sentado nada bien al artista, tal como ha mostrado en Twitter.

Sin embargo, la queja de Leiva ha abierto un debate en redes sociales en el muchas personas defienden la posición del artista y que la derecha no utilice su canción con fines políticos si él no da su permiso; mientras que otros aseguran que todas las canciones pueden ser interpretadas libremente por quienes la escuchan.

Letra de 'Lady Madrid', de Pereza

Más bonita que ninguna, ponía a la peña de pie

Con más noches que la luna, estaba todo bien

Probaste fortuna en 1996

De Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Más viciosa que ninguna, pero tan difícil de coger

Tuvo un piso en las alturas, handle it with care

Probaste fortuna con heroes de barrio y conmigo también

Algunos todavía dudan, si vas a volver

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Piltillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed

Y nunca hablaban los diarios de Lady Madrid

La estrella de los tejados, lo más rock & roll de por aquí

Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid

Piltillos ajustados, era The Burning, Ronaldos y Lou Reed

Y nunca hablaban los diarios de Lady Madrid

Lady Madrid, Lady Madrid