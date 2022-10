Leiva y Macarena García: de la canción que cuenta cómo se conocieron a la copla que les escribió Sabina

Leiva y Macarena García ya no están juntos. El cantante de 42 años y la actriz de 34 decidieron el pasado verano poner fin a una relación de ocho años —interrumpida por un parón en 2017— que empezó con un encuentro casual que luego se convertiría en letra de una canción.

La música ha ido de la mano de esta pareja desde sus inicios. De hecho, un año más tarde de empezar la relación, Macarena García se tatuó en un costado una frase de otra canción de Leiva y en 2018, cuando Leiva ganó el Goya a Mejor canción por La Llamada, aprovechó para declararle su amor a "Maca" en la gala de premios del cine español en horario de máxima audiencia.

Son muchas las canciones que han unido a Macarena García y a Leiva en estos ocho años de relación. Las repasamos todas.

Hoy tus ojos

De la canción Hoy tus ojos, del disco Monstruos, sacó Macarena García la frase que lleva tatuada en el costado izquierdo: "Hoy tus ojos, mañana el mundo".

El tatuaje de la canción 'Hoy tus ojos' que lleva Macarena García en el costado. // Gtresonline

Se lo hizo en 2015 en Estados Unidos pero no quiso hablar de él hasta 2020. Lo hizo en una visita a El Hormiguero. Macarena García explicó que se lo hizo en un estudio neoyorquino y que el tatuador tuvo problemas para hacérselo.

Al no haber "ñ" en los teclados anglosajones, tuvo que hacer un "n" y poner la virgulilla aparte. El problema es que se la puso sobre la "n" de mundo. Reaccionó lo suficientemente rápido para hacerle una herida que generase una costra y esta eliminase la tinta.

La llamada

El musical La llamada los unió de manera casual y la película inspirada en la obra selló su amor. Leiva, que compuso la canción principal de la cinta de Los Javis. ganó el Goya a Mejor canción en la ceremonia de 2018. Al recoger el premio dedicó las mejores palabras a Macarena García, con la que acababa de retomar su relación tras el parón de 2017.

"Y quisiera compartir este premio con mi compañera del camino, Maca García, que te quiero un montón", le dijo en una ceremonia emitida en horario de máxima audiencia.

A ti te ocurre algo

La canción A ti te ocurre algo del disco Nuclear, de 2020, da la pista de los inicios de la relación de Leiva y Macarena García.

"Nos conocimos el día que murió Gabo García Márquez Salías del teatro Lara Con tu cuadrilla de antes Cerramos el Motocine", canta Leiva al inicio de la canción, y lo cierto es que todo cuadra.

Gabriel García Márquez murió en abril de 2014, año en que Leiva y Macarena García empezaron su relación.

En ese momento Macarena García era protagonista de la obra La Llamada , que se representaba (y aún se representa) en el Teatro Lara de Madrid.

, que se representaba (y aún se representa) en el Teatro Lara de Madrid. El Motocine es un bar del barrio madrileño Alameda de Osuna, de donde es y donde vive Leiva.

Costa de Oaxaca

La canción Costa de Oaxaca, del disco Nuclear, tiene una frase para Macarena García. A ella le manda un mensaje por si un día desaparece: "Si algún día me pierdo, búscame en Mazunte, Costa de Oaxaca. No me sufras maquita, te llevo clavadita en alma".

La estación eterna

Leiva cumplió 40 años en pleno confinamiento. Para celebrarlo escribió la canción La estación eterna, un tema que envió a su amiga Mar que le recomendó que debía acompañarlo de imágenes.

Con las restricciones aún, Leiva grabó esas imágenes en los alrededores de su casa y dentro de la misma. En esa sucesión de imágenes se cuela Macarena García, con quien en un momento del videoclip se le ve mantener una conversación por videollamada. No sabemos quién grabó el vídeo, pero se intuye que fue su hermano Juancho (Sidecars) ya que pasaron juntos el confinamiento.

Bonus track 1: 'Un día de mierda' de Sidonie

No es una canción de Leiva pero sí una canción en la que sale Leiva... Leiva y Macarena García. Como otros muchos famosos, la pareja sale en el videoclip de Un día de mierda, el mítico himno de Sidonie del año 2015.

Bonus Track 2: la canción de Sabina a Maca y Leiva

Esta tampoco es una canción de Leiva. Es una canción para Leiva y Macarena compuesta por Sabina.

En una entrevista con Esquire, Leiva contó que el de Úbeda les compuso unas coplas cuando fue a verlo a un concierto en el Wizink Center de Madrid. "Yo estaba tocando y le miraba de vez en cuando, sobre todo para ver cuánto aguantaba, y de repente veo que saca un boli y se pone a escribir en mitad del concierto. Pensé: '¿Qué coño estará escribiendo ahora este cabrón?", contó Leiva que días después supo de qué se trataba.

Joaquín Sabina se acaba de enterar de la reconciliación de Leiva y Macarena García y allí mismo les dedicó varias estrofas para celebrar su amor. La letra recogida en la revista contiene estrofas como estas.

Maca y Leiva, qué alegría

ver esos selfies de nuevo

en mi corazón os llevo

juntos, como yo quería

---

Brindo con un quitapenas

que borra los malquereres

hay millones de mujeres

y luego está Macarena

---

Así que mueran las penas,

fuera fobias, dadme filias

abrid un Vega Sicilia

por Leiva y por Macarena

"Me dio mucha alegría saber que volvían a estar juntos. Así que escribí eso para Maca, y le gustó tanto que me envió de vuelta unas notas cariñosísimas. Es más tengo una canción empezada por ahí…", contó Sabina en esta revista en diciembre de 2020. La canción nunca llegó a salir pero, según Sabina, Macarena enmarcó la letra y la colgó de la pared de casa.