Leonor Watling y su carrera como cantante: por qué dejó de cantar con Marlango y qué se sabe de su regreso

Fue en 2018 cuando la actriz Leonor Watling acudió a la gala de los Premios Goya en calidad de artista invitada. La hoy presentadora de la ceremonia interpretó con su banda, Marlango, un emocionante popurrí con las canciones nominadas en esa edición. La ganadora ese año fue La llamada compuesta por Leiva para la película de Los Javis.

La madrileña puso la piel de gallina a los asistentes con su desgarradora voz seña de identidad de su música, que podría decirse lleva en pausa desde marzo de 2023 cuando su grupo anunció un parón para "pensar y escuchar".

La decisión de la banda, formada en 2002 por la actriz y los músicos Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra (este último la dejó tras el lanzamiento de su quinto disco en 2012), pilló a sus seguidores por sorpresa y la cantante los tranquilizó asegurando que seguían "con ganas de tener canciones nuevas" pero antes necesitaban un tiempo.

Ese tiempo todavía no ha terminado porque la carrera de Marlango sigue en pausa desde entonces. No ocurre lo mismo con la de sus integrantes, tanto Alejandro Pelayo como Leonor Watling han continuado trabajando en la industria.

Así, en 2024, la cantante aceptó la propuesta del guitarrista Leo Sidran para grabar Leo & Leo, un disco lleno de complicidades y pop desestructurado que los dos artistas presentaron en un único concierto en septiembre de 2024 en el Café Berlín en Madrid.

El trabajo se grabó en tres días y se elaboró, según contó la propia artista a Vanity Fair, a partir de audios de WhatsApp ya que su compañero en este trabajo vive en Nueva York. A través de estos mensajes buscaron "las canciones que mejor se adaptasen" al tempo y voz de la cantante. "Sidran es una persona increíblemente generosa", dijo sobre el guitarrista y compositor de los temas.

El esperado regreso de Marlango

El disco, que previsiblemente saldrá esta primavera, no es ni mucho menos el adiós de Marlango. Leonor Watling insiste en dejar claro que Marlango sigue en pausa pero no por mucho tiempo y, de hecho, este disco ha sido el impulso que necesitaba para regresar.

"Alejandro [Pelayo, su compañero en Marlango] siempre está haciendo música, de modo que Marlango solo estaba esperando a que tuviera yo algo que contar. Y yo, mientras, diciendo 'ahora no, pero el mes que viene seguro que tengo algo'. Deprime mucho no poder escribir, te lleva a un sitio del que no sabes salir. Entonces, Leo me ofreció un refugio, me puso a cantar unas canciones que me encantan y que han sido como una balsa salvavidas en alta mar", contó en El Mundo.

"Solo es un descanso", aseguró Watling en otra entrevista en Telva. "Alejandro está haciendo discos de piano preciosos y música para teatro y yo estoy rodando mucho de nuevo y voy a grabar este disco con mi amigo Leo. Marlango volverá el año que viene y será genial", explicó sobre el esperado regreso de la banda.

E hizo también una confesión: "Marlango está en pausa por mí, porque me sentía bloqueada. Leo me ha ayudado a volver a encontrarme como cantante. Como artista es necesario tener momentos de exigirte menos y disfrutar".

La música para Leonor Watling

La actriz y también cantante, que ha sacado ocho discos con Marlango, reconoce que la música le da algo que no le da la interpretación. "Es bastante increíble, es orgánica, física, es cero intelectual, es en directo... En un concierto no llevas la máscara de la interpretación", reconoció en Telva.

Cantar sobre el escenario es algo que le fascina: "Es estar en el presente más absoluto. No conozco ninguna otra experiencia en la vida en la que sea tan evidente que solo existe lo que estás haciendo. La gente paga por hacer mindfulness y estar en el presente. Eso lo tengo yo en el escenario".

Pero no solo es el directo, también es el estudio: "Me encanta porque es un mundo de posibilidades. Todo puede ser, no hay cansancio, no hay seis horas en furgoneta ni prueba de sonido".

Sobre escribir, lo que más le está costando últimamente, dice que le da subidón aunque también tiene otra vertiente: "Puede ser una euforia maravillosa. Das con algo y vuelves a casa en una nube. El problema es bajar y descubrir que no es tan bueno lo que has escrito".

Además de cantar con Leo Sidran y con su banda, Leonor Watling ha grabado con Miguel Bosé la canción Este mundo va para el álbum Papito, con su pareja Jorge Drexler los coros El otro engranaje y la segunda voz de Toque de Queda y con Coque Malla ha hecho a dúo el tema Berlín. También ha grabado con Diego Vasallo, Fito Páez, Enrique Bunbury, Kanaku y El Tigre y Rayden.