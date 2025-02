Leonor Watling, de cerca: su pareja Jorge Drexler, sus dos hijos y por qué empezó a ir a un nutricionista

Aunque ya había sido nominada a un Goya como Mejor actriz protagonista por La hora de los valientes de Antonio Mercero, fue la serie Raquel busca su sitio, que se estrenó en el año 2000, la que terminó de dar a Leonor Watling nombre y popularidad. Su apellido, de origen inglés, la envolvió de un halo de exotismo y pronto se convirtió en una de las actrices de moda.

Son de mar, de Bigas Luna; Mi vida sin mí y La vida secreta de las palabras, de Isabel Coixet; Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia; y Hable con ella o La mala educación, de Pedro Almodóvar, son algunas de las películas que la actriz madrileña, hija de inglesa y gaditano cuyo nombre completo es Leonor Elizabeth Ceballos Watling, protagonizó cuando aún no había cumplido los 35.

Watling, a la que Bigas Luna calificó como "un mito erótico inteligente del cine español", siempre ha reconocido que nunca tuvo una clara vocación por la actuación. De hecho estudió ballet clásico cuando era niña y su carrera artística también ha estado guiada por la música. Ha sido cantante y letrista del grupo Marlango, grupo pop que formó en 2002 junto a Alejandro Pelayo y Óscar Ybarra, y tienen siete discos. En 2023 anunciaron una pausa en su trayectoria —ya sin Óscar— mientras que la madrileña se adentraba en una nueva aventura junto al músico de jazz americano Leo Sidran con el que grabó un disco en directo en el Café Berlín de la capital.

"La música es bastante increíble, es orgánica, física, es cero intelectual, es en directo… En un concierto no llevas la máscara de la interpretación·, reconocía en Telva sobre su pasional historia con la música a la que también le debe haber encontrado el amor .

Una familia muy 'cool'

Sobre su vida sentimental, la protagonista de la serie Nasdrovia siempre ha sido especialmente hermética y, aunque en muy pocas ocasiones ha roto sus propias reglas, en 2007 decidió posar junto al músico uruguayo Jorge Drexler, con el que mantiene una relación desde 2006. La confirmación de este romance entusiasmó a los seguidores de ambos y se coronaron como una de las parejas más cool del panorama artístico y despertaban cierta admiración en cada aparición pública.

Leonor Watling y Jorge Drexler, en los Premios Goya 2009. | Getty Images

“Hay una parte de pereza en: '¡Wow, esa chica que está con Jorge Drexler!'. Yo creo que es un poco putada. Podríamos ser una pareja cuqui en vez de cool”, protestaba la actriz en otra entrevista.

Leonor y Jorge se conocieron en el rodaje de Hable con ella, de Pedro Almodóvar, de la que ella era protagonista y para la que él compuso algunas canciones de su banda sonora. Años después se reencontraron, cuando los dos acababan de salir de una relación: él se había separado de su primera mujer y madre de su hijo mayor, el músico pablopablo, y ella había terminado con Alejandro Pelayo, uno de los miembros de Marlango. “Yo me había enamorado de ella antes de conocerla”, le confesó el cantante —y médico— a Risto Mejide en Viajando con Chester sobre el inicio de esa historia.

Él le compuso una canción, se volvieron a ver en un restaurante, y desde entonces siguen juntos. “Somos muy respetuosos el uno con el otro y con lo que hace cada uno. Yo soy oyente, si me pregunta algo le contesto, y si le sirve mi respuesta, la usa, y si no, pues no. Nunca hay exigencia”, revelaba Watling sobre el secreto de su relación. Además, aseguraba que era una suerte que entre ellos siguiese existiendo “amor, complicidad y deseo”.

La pareja tiene dos hijos en común: Luca, que nació en 2009, y Leah, en 2011. "Tienen la suerte, al igual que me paso a mí, de venir de una mezcla y eso te facilita tener más información y varios idiomas. Mi educación fue muy parecida. Mi casa era de educación británica en modales, pero de mucho respeto y humor”, reflexionaba sobre la educación que reciben sus hijos, haciendo hincapié en la importancia del humor. “Es muy sano saber reírse de uno mismo y de las cosas que pasan en la vida”.

Sus hijos ahora son adolescentes, una etapa que Leonor, como explicó en El Mundo, vive con cierta nostalgia. “Lo más difícil, en mi caso, está siendo el cambio de haber conocido el amor más absoluto, que es el que siente un niño por su madre… Cuando se es tan independiente como yo es difícil asumir eso, pero al final entras y… te entregas. Y de repente, no les haces falta (que es mentira, claro que les haces falta, pero de otra manera). Pero esa cosa animal ya no. Entonces es como cuando estás cantando dulcemente y el micrófono te da un calambre en los labios. ¡Bum!.", contaba.

A punto de cumplir los 50

En 2025 Leonor Watling cumple 50 años y lo hace entusiasmada con lo que aún queda por venir porque cree firmemente en que la maldición de las actrices ha llegado a su fin: “Ahora veo muchos proyectos superinteresantes con actrices de mi edad y más mayores”.

Asegura que ha aprendido a quererse con otra cara porque “hay un punto en que ya no eres esa cara que conocías de los 26 a los 37, y tienes que volver a conocerte” y reconoce que ha intentado prepararse para envejecer. “Voy a una nutricionista para que me cuide en ese sentido, Ángela Quintas. Lo hago para tener una dieta correcta, para que cuando llegue a los 70 no tenga los huesos de tiza. Estoy en una edad en la que no debo olvidarme de mí. Ya no puedo tirarme dos meses comiendo mal y poco, porque si lo hago me caeré y no me voy a recuperar tan rápido como antes”, contaba ya en 2013 a SModa.

Pero además de velar por su salud física, Leonor Watling abandera los cuidados de salud mental. Admitió haber ido a terapia por miedo a volar y haberlo pasado mal durante la cuarentena. “Yo no me fío de la gente que no ha ido nunca a terapia. Me parece raro. A cierta edad, al igual que vas al gimnasio o vas al médico cuando te duele la garganta o vas a un traumatológico si te duele un hueso, pues hay un momento en tu vida que necesitas ir a terapia. No tiene que ver con que tengas amigos o no. Tiene que ver con ordenar el armario", sentenciaba en una entrevista en El Mundo.

A pesar de ello, asume que se castiga mucho y que a veces llega a pensar "qué desperdicio todo": “Desperdicio en el sentido de que ha habido puertas que se abrieron y no las supe aprovechar, metí medio pie y volví a casa. Pero creo que hay que fijarse en lo que la gente hace y no en lo que dice. A esta edad ya no nos vale decir 'me habría gustado hacer', nos tenemos que medir por lo que hemos hecho porque sí lo hemos hecho. Ir a Hollywood, tener nosecuántos hits... ¿Podría haberlo hecho? No lo sé. Después de Hable con ella hice algunas pruebas en Hollywood para proyectos muy grandes (...) ¿Fue por mala suerte o porque en realidad no lo buscaba? Nunca lo sabes”.

Le “flipa” Maribel Verdú

“Con Maribel Verdú, bromeamos con que cuando a ella dejaron de llamarla empezaron a llamarme a mí. Y ahora a Maribel mírala”, contaba Watling intentando quitar hierro a la triste anécdota que protagonizaron hace unos años y que se ha conocido ahora. Leonor le “quitó”, en el último momento, un papel a la protagonista de Y tú mamá también durante los años que ésta no recibía la “llamada” de ningún director y eso la dejó “llorando”.

“A mí la Verdú me flipa, esa energía, esa luz, esa sonrisa que tiene”, admitía hace un par de años sobre su compañera en los Premios Goya. Además, orgullosa ha confesado que Maribel ha aceptado conducir la gala más importante del cine español esta vez porque era con ella, “las dos juntas”.