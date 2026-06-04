Rosalía retrasa tres conciertos de su gira por "una emergencia familiar"

Rosalía ha retrasado tres conciertos en Estados Unidos ante "una emergencia familiar", según informa Ticketmaster. De esta forma, la artista ha pospuesto sus espectáculos en Miami del 4 y 6 de junio y el de Orlando del 8 de junio. "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", añade la empresa sin desvelar el motivo exacto.

De momento, Ticketmaster asegura que ofrecerá más información próximamente sobre la reprogramación del LUX TOUR, que este mismo jueves iba a iniciar una nueva etapa en Estados Unidos y Canadá. Su último concierto tuvo lugar el 6 de mayo en The O2 Arena de Londres.

Quienes tengan entradas para las fechas pospuestas deberán conservar su entrada. "Gracias por su paciencia. El organizador del evento se ha visto obligado a aplazar su evento. Por favor, conserve sus entradas, ya que seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Si su evento es elegible para un reembolso o crédito, esas opciones estarán disponibles en los detalles de su pedido", añade la tiquetera.

Las fechas de los conciertos restantes de Rosalía con el 'LUX TOUR'

Estados Unidos y Canadá

Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center

Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center

Nueva fecha por definir – Orlando — Kia Center

11 junio – Boston — TD Garden

13 junio – Toronto — Scotiabank Arena

16 junio – Nueva York — Madison Square Garden

17 junio – Nueva York — Madison Square Garden

20 junio – Chicago — United Center

23 junio – Houston — Toyota Center

27 junio – Las Vegas — T-Mobile Arena

29 junio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)

1 julio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)

3 julio – San Diego — Pechanga Arena

6 julio – Oakland — Oakland Arena

Latinoamérica