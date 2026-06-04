Rosalía retrasa tres conciertos de su gira por "una emergencia familiar"
Rosalía ha pospuesto su paso por Estados Unidos con la gira LUX TOUR por motivos personales y familiares, según informa Ticketmaster.
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Rosalía ha retrasado tres conciertos en Estados Unidos ante "una emergencia familiar", según informa Ticketmaster. De esta forma, la artista ha pospuesto sus espectáculos en Miami del 4 y 6 de junio y el de Orlando del 8 de junio. "Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", añade la empresa sin desvelar el motivo exacto.
De momento, Ticketmaster asegura que ofrecerá más información próximamente sobre la reprogramación del LUX TOUR, que este mismo jueves iba a iniciar una nueva etapa en Estados Unidos y Canadá. Su último concierto tuvo lugar el 6 de mayo en The O2 Arena de Londres.
Quienes tengan entradas para las fechas pospuestas deberán conservar su entrada. "Gracias por su paciencia. El organizador del evento se ha visto obligado a aplazar su evento. Por favor, conserve sus entradas, ya que seguirán siendo válidas para la nueva fecha. Si su evento es elegible para un reembolso o crédito, esas opciones estarán disponibles en los detalles de su pedido", añade la tiquetera.
Las fechas de los conciertos restantes de Rosalía con el 'LUX TOUR'
Estados Unidos y Canadá
- Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center
- Nueva fecha por definir – Miami — Kaseya Center
- Nueva fecha por definir – Orlando — Kia Center
- 11 junio – Boston — TD Garden
- 13 junio – Toronto — Scotiabank Arena
- 16 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 17 junio – Nueva York — Madison Square Garden
- 20 junio – Chicago — United Center
- 23 junio – Houston — Toyota Center
- 27 junio – Las Vegas — T-Mobile Arena
- 29 junio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)
- 1 julio – Los Ángeles — Kia Forum (Inglewood)
- 3 julio – San Diego — Pechanga Arena
- 6 julio – Oakland — Oakland Arena
Latinoamérica
- 16 julio – Bogotá — Movistar Arena
- 24 julio – Santiago — Movistar Arena
- 25 julio – Santiago — Movistar Arena
- 10 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 11 agosto – Río de Janeiro — Farmasi Arena
- 15 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 16 agosto – Guadalajara — Arena VFG
- 22 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 24 agosto – Ciudad de México — Palacio de los Deportes
- 3 septiembre – San Juan — Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot