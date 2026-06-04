Los cantantes y las canciones del álbum oficial del Mundial de fútbol 2026

El inicio del Mundial de fútbol 2026 llega con música. Tras conocerse los detalles de la triple ceremonia de inauguración y descubrir el videoclip oficial de Dai Dai, la FIFA ha compartido el tracklist del álbum que acompaña a la competición y que cuenta con artista de renombre internacional.

Copa Mundial de la FIFA 2026™ reúne a exponentes de distintas culturas y sonidos para poner la banda sonora a la competición y se convierte también en el proyecto musical y cultural más ambicioso creado hasta la fecha.

18 canciones componen el tracklist que transmite la energía, la emoción y la unión mundial del espectáculo que se desarrollará en tres países simultáneamente, Canadá, México y Estados Unidos.

Tras el estreno mundial de Lighter, Por Ella, Echo, Illuminate, Goals y Game Time, la federación ha presentado la lista completa de temas, con colaboraciones sin precedentes de artistas de todo el mundo.

"La FIFA ha reunido un grupo de músicos extraordinariamente potente, muy apropiado para la mayor competición de un solo deporte de la historia —ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. En el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 participan artistas de todos los continentes, idiomas y géneros, desde superestrellas mundiales hasta voces que están abriéndose paso y configurando el futuro del sector. Todos ellos se incluyen en un proyecto pensado para unir a los aficionados en todo el mundo gracias al poder de la música y del fútbol".

Goals : LISA, Anitta y Rema

: LISA, Anitta y Rema Game Time : Future y Tyla

: Future y Tyla Illuminate : Jessie Reyez y Elyanna

: Jessie Reyez y Elyanna Echo : Daddy Yankee y Shenseea

: Daddy Yankee y Shenseea Por Ella : Los Ángeles Azules y Belinda

: Los Ángeles Azules y Belinda Three Nations : 21 Savage, Nata Cano y French Montana

: 21 Savage, Nata Cano y French Montana No Place Like Home : Major Lazer, Nelly Furtado y Davido

: Major Lazer, Nelly Furtado y Davido In the Stars (Remix) : The Rolling Stones

: The Rolling Stones Show Me : Ayra Starr y Latto

: Ayra Starr y Latto Mi México Lindo : Alejandro Fernández

: Alejandro Fernández Blessings : Stormzy, Fridayy y Angel

: Stormzy, Fridayy y Angel Energy : Ava Max y BIA

: Ava Max y BIA Lighter : Jelly Roll y Carín León

: Jelly Roll y Carín León Siir Siir : Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy

: Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy Partidazo : Danny Ocean

: Danny Ocean Champion : IShowSpeed

: IShowSpeed Love Always Wins : Shaggy, Cimafunk y Zema

: Shaggy, Cimafunk y Zema Dai Dai: Shakira y Burna Boy

El disco se presenta como una plataforma para la colaboración artística internacional con canciones que el público podrá vivir en directo durante el Countdown Concert, que se celebrará el miércoles 10 de junio en Ciudad de México, Toronto y Los Angeles, así como en las ceremonias de inauguración en México, Canadá y Estados Unidos.