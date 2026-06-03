¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en su tercer concierto en Madrid? Los invitados del show

Las miradas están puestas en La Casita de Bad Bunny. Los dos primeros conciertos del puertorriqueño en Madrid desataron la polémica por los invitados que estuvieron junto al artista en este escenario alternativo del show y en la tercera cita de la residencia en el Metropolitano parece que han tomado nota.

Hubo cambios en el perfil del público seleccionado, con más variedad en todos los sentidos. No solo chicas jóvenes y normativas, como ocurrió el sábado 30 de mayo y el domingo 31.

Con este movimiento, La Casita recupera su sentido: transmitir y enaltecer los elementos identitarios de Puerto Rico y servir de puente de conexión con el público del cantante, promocionando así la cultura no solo mediante la música y el baile, sino mediante todo el apartado visual.

Lo que no ha cambiado respecto a los anteriores conciertos son los VIP, los artistas de fama internacional que bailan en el escenario B y entre los que se ha visto a Ester Expósito, Los Javis y Judeline. "Siempre es como que es raro y el faranduleo. ¿Cómo puedo convertir ese faranduleo en algo divertido, en algo interactivo, en algo cool? Y dije, pues el VIP va a ser el Stage B, que va a ser La Casita del disco, la casita de Jacobo, la casita del cortometraje, con su cocina, con su sofá, con todo", contó Bad Bunny sobre cómo surgió la idea de invitar a famosos y compromisos a este espacio.

"Va a ser este party de marquesina. La gente va a estar allí, va a ser como parte del show, van a disfrutar, voy a compartir con ellos", añadió al referirse a los invitados que ya estuvieron en su residencia en Puerto Rico No me quiero ir de aquí.

¿Y qué famosos estuvieron en el tercer concierto en Madrid? El show del 2 de junio sirvió para confirmar que el mundo del fútbol siempre es bienvenido por Bad Bunny y también los famosos de otros rincones del mundo. Por no hablar de las influencers, que siempre son el foco de atención de muchas miradas. ¡Repasamos a todos los artistas invitados a esta cita!

Noah Schnapp

El actor de Stranger Things está de vacaciones en España y lo dio todo como un verdadero fan en el concierto de Bad Bunny. En las imágenes compartidas en redes se le ve dándolo todo antes y durante el concierto. Cuando el cantante pasó a su lado no pudo ocultar su emoción.

Marcelo

El exfutbolista del Real Madrid Marcelo es otro de los rostros de La Casita. El brasileño y su mujer Clarice Alves se une a otros deportistas como Gerard Piqué, Héctor Bellerín y Koke que se unieron a Bad Bunny en otros shows.

Achraf Hakimi

Después de ver a Hiba Abouk en el segundo concierto de Bad Bunny en Madrid, el tercero ha sido el turno de su ex Achraf Hakimi. Su presencia no ha estado exenta de polémica ya que el jugador del PSG está acusado de violación.

Lola Lolita

De futbolistas a influencers. Lola Lolita también fue grabada en La Casita y, al volver a su casa, publicó un vídeo postconcierto en redes.

Sofía Surferss

Lola Lolita se unió a la cita musical a Sofía Surferss, que fue pillada bailando en La Casita y que también sale en su vídeo postconcierto.

¿A quién veremos en la siguiente fecha? ¿Qué famosos quedan por ver en La Casita?