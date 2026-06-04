LOS INVITADOS VIP

¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el cuarto concierto en Madrid?

Bad Bunny sigue llenando cada noche el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid y también La Casita. Numerosas personas se reúnen en sus conciertos en este escenario B al que, a su llegada a Madrid, le ha rodeado la polémica. En su cuarto noche en la capital, hubo aparentemente menos gente e invitados de lo más variopintos.

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La Casita de Bad Bunny en el cuarto concierto en Madrid
La Casita de Bad Bunny en el cuarto concierto en Madrid | Ig

Europa FM

Madrid04/06/2026 13:37

Bad Bunny sigue llenado de famosos La Casita. El artista puertorriqueño invita a este espacio VIP a fans y rostros conocidos para que bailen junto a él durante el concierto.

El aforo es muy limitado y la selección de público no estuvo muy acertada en los primeros dos conciertos en Madrid, una tendencia que pareció cambiar en el tercero y también en el cuarto. En la cita del miércoles 3 de junio hubo perfiles de gente más variados y también parece que menos invitados.

Dice Lola Lolita que en el concierto del 2 de junio hubo overbooking y de ahí que se tomase una decisión de cara a la siguiente cita y aparentemente hubiese más espacio en el último show.

Los fans del cantante bailaron más holgados y también los famosos, entre los que vimos numerosos rostros conocidos. Si la tercera fecha de Bad Bunny en Madrid fue una fecha de deportistas e influencers, este cuarto concierto contó con rostros del mundo del cine y de la música.

Penélope Cruz y Mónica Cruz con Goya Toledo

Penélope Cruz, que estuvo en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico junto a Javier Bardem, participó en la cita con su hermana, la actriz y bailarina Mónica Cruz, y la también actriz Goya Toledo.

Luis Tosar y Luisa Mayol

Junto a Penélope Cruz estaban también otra pareja amiga de la actriz, los actores Luis Tosar y Luisa Mayol, que se dejaron ver muy discretos en La Casita.

Óscar Janeada y su novia

El otro actor de la cita fue Óscar Jaenada, que acudió junto a su actual pareja y publicó un stories una imagen de su llegada a La Casita. Ya se sabe que para entrar hay que dejar los terminales fueras.

Saiko

Las cámaras también pillaron al cantante y compositor Saiko que compartió en Stories un vídeo de él mismo bailando cerca de Bad Bunny.

Trueno

Y también Trueno se sumó a la cita aunque las imágenes que han salido de él son de las inmediaciones junto a su novia Teresa Prettel.

Gala González

También estuvo en La Casita la influencer Gala González que compartió un vídeo en sus redes en el que se ve también a Óscar Jaenada.

¡Y esto no para! Carmen Lomana también estuvo invitada a sumarse al concierto pero dijo no. "Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita y dije no, pero menos mal. Yo ir ahí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos a ver si te pones en primera fila... No, chico", dijo la celebrity a las cámaras de Europa Press asegurando que ella estaría mejor merendando dentro.