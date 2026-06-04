¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el cuarto concierto en Madrid?

Bad Bunny sigue llenado de famosos La Casita. El artista puertorriqueño invita a este espacio VIP a fans y rostros conocidos para que bailen junto a él durante el concierto.

El aforo es muy limitado y la selección de público no estuvo muy acertada en los primeros dos conciertos en Madrid, una tendencia que pareció cambiar en el tercero y también en el cuarto. En la cita del miércoles 3 de junio hubo perfiles de gente más variados y también parece que menos invitados.

Dice Lola Lolita que en el concierto del 2 de junio hubo overbooking y de ahí que se tomase una decisión de cara a la siguiente cita y aparentemente hubiese más espacio en el último show.

Los fans del cantante bailaron más holgados y también los famosos, entre los que vimos numerosos rostros conocidos. Si la tercera fecha de Bad Bunny en Madrid fue una fecha de deportistas e influencers, este cuarto concierto contó con rostros del mundo del cine y de la música.

Penélope Cruz y Mónica Cruz con Goya Toledo

Penélope Cruz, que estuvo en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico junto a Javier Bardem, participó en la cita con su hermana, la actriz y bailarina Mónica Cruz, y la también actriz Goya Toledo.

Luis Tosar y Luisa Mayol

Junto a Penélope Cruz estaban también otra pareja amiga de la actriz, los actores Luis Tosar y Luisa Mayol, que se dejaron ver muy discretos en La Casita.

Óscar Janeada y su novia

El otro actor de la cita fue Óscar Jaenada, que acudió junto a su actual pareja y publicó un stories una imagen de su llegada a La Casita. Ya se sabe que para entrar hay que dejar los terminales fueras.

Saiko

Las cámaras también pillaron al cantante y compositor Saiko que compartió en Stories un vídeo de él mismo bailando cerca de Bad Bunny.

Trueno

Y también Trueno se sumó a la cita aunque las imágenes que han salido de él son de las inmediaciones junto a su novia Teresa Prettel.

Gala González

También estuvo en La Casita la influencer Gala González que compartió un vídeo en sus redes en el que se ve también a Óscar Jaenada.

¡Y esto no para! Carmen Lomana también estuvo invitada a sumarse al concierto pero dijo no. "Menos mal que no he ido. Iba a ir con Lola Lolita y dije no, pero menos mal. Yo ir ahí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos a ver si te pones en primera fila... No, chico", dijo la celebrity a las cámaras de Europa Press asegurando que ella estaría mejor merendando dentro.