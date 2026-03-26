Letra en español de 'Younger You', la canción de Miley Cyrus en honor a 'Hannah Montana'

Miley Cyrus está celebrando el 20.º aniversario de la serie Hannah Montana con un especial en Disney+ que incluye una canción inédita: Younger You.

Según la propia artista, este tema está muy vinculado con sus fans: "Hannah Montana fue el comienzo de la vida que conozco ahora. El vínculo que compartimos mis fans y yo es único. Este especial es un regalo de mi parte para 'tu yo más joven', mi forma de dar gracias por vuestra lealtad y por crecer conmigo en cada paso del camino", escribió en redes sociales. Además, entre medias de su actuación, dice: "Hannah me dio mis inicios, pero mis fans me dieron esta vida".

Significado de 'Younger You'

La letra de Younger You no menciona al personaje de Hannah Montana ni a sus fans, sino que funciona como una carta escrita por 'la Miley Cyrus joven' a 'la Miley Cyrus adulta'. "En algún lugar del camino perdimos el contacto / Antes éramos felices porque sí / Sé que era inevitable que te fueras / Pero no me olvides", dice el estribillo, donde la artista intenta reconectar con la adolescente que fue.

"Sé que tienes mucho trabajo, pero acuérdate de llamar a tu madre / A tu padre también, que te echa de menos"

Así, Younger You es un recordatorio de la importancia de recordar quién eres y quién te quiere a pesar de la fama: "Oye, tú, soy tú de joven / Sé que tu historia no ha terminado, pero ¿te gusta quién eres ahora? / Oye, tú, soy tú de joven / Cuando estés rodeada de estrellas, no olvides quién eres", canta Cyrus en la última estrofa.

En Europa FM, hemos contactado con el traductor Adrià Suárez para obtener la letra en español:

Letra en español de 'Younger You', por un traductor

Oye, tú, soy tú de joven

Me paso por aquí para ver si todavía me recuerdas

Oye, tú, soy tú de joven

¿Sigues rezando antes de dormir? ¿O le das vueltas a tus problemas?

­­

En algún lugar del camino perdimos el contacto

Antes éramos felices porque sí

Sé que era inevitable que te fueras

Pero no me olvides

No me olvides

­­

Oye, tú, soy tú de joven

Sé que tienes mucho trabajo, pero acuérdate de llamar a tu madre

A tu padre también, que te echa de menos

Te dirá que está bien, pero no te saca de la cabeza

­­

En algún lugar del camino perdimos el contacto

Antes éramos felices porque sí

Sé que era inevitable que te fueras

Pero no me olvides

No me olvides, no

­­

Oye, tú, soy tú de joven

Sé que tu historia no ha terminado, pero ¿te gusta quién eres ahora?

Oye, tú, soy tú de joven

Cuando estés rodeada de estrellas, no olvides quién eres