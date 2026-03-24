Así son las actuaciones de 'The Best of Both World' y 'This is the Life' de Miley Cyrus en el especial de 'Hannah Montana'

¡Ya está aquí el especial de Hannah Montana por su 20º aniversario!

Esta celebración tan esperada y nostálgica ya se puede ver desde este 24 de marzo en Disney+. En ella Miley Cyrus vuelve a la piel de Hannah Montana para repasar los mejores momentos de su época filmando la serie infantil que conmovió a toda una generación.

El especial esconde grandes sorpresas, y deja ver a Cyrus abrazando su pasado de distintas formas. Tanto es así que la artista no iba a pasar por alto la oportunidad de cantar temas de Hannah Montana otra vez.

Es por eso que la artista celebra los 20 años del inicio de la serie con una versión con su voz actual de dos temas muy celebrados por los fans: The Best Of Both Worlds, la intro de la ficción, y This is the life.

Saliendo al escenario con una trampilla desde el suelo y con guiños al personaje, la artista baila y entona pasándoselo en grande la canción más famosa de Hannah Montana. A ella la acompañan bailarines que simulan la estética de los 2000 de la ficción infantil. Todo ello con un gran letrero detrás con el nombre de la serie.

This is the life la deja ver más con la esencia de la Miley Cyrus actual, y a pie de micro y con mucha emoción la cantante se rinde ante esta balada que encandila a su público.

Se trata de actuaciones únicas, pues Miley Cyrus solo ha cantado estos temas en concierto como su personaje de ficción, así que es todo un regalo para los fans.

La coreografía de Hoedown Throwdown

Por si fuera poco, en el especial por los 20º años de Hannah Montana Cyrus también intenta recordar la coreografía de su famosa actuación de Hoedown Throwdown, uno de los temas de la película.

Y casi sin errores, la artista demuestra su memoria junto al coreógrafo de la actuación, quien interpreta junto a ella cada paso de este tema country mientras ambos tararean la canción.