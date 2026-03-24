De sus outfits odiados a la sorpresa de Chappell Roan... Los mejores momentos del especial de 'Hannah Montana'

Miley Cyrus les ha regalado a sus fans un bonito especial por el 20º aniversario de Hannah Montana. En él, la artista ha revivido aquellos años en la serie infantil volviendo al rodaje, reuniéndose con el elenco y otros invitados y cantando algunos temas del ídolo adolescente.

Recopilamos los mejores momentos de esta celebración de una hora de duración, ya Disponible en Disney+:

La sorpresa de Selena Gomez

Uno de los momentos más esperados por los fans era la aparición de Selena Gomez. Miley y la invitada repasan los dos episodios donde la intérprete de A Year Without Rain interpretaba a la contrincante de Hannah, Mikayla, y recuerdan algunos de los outfits y sensaciones que tuvieron durante el rodaje.

Su odio a algunos outfits

¿Qué sería de Miley Cyrus sin su sinceridad tan cómica? La artista adora el vestidor de Hannah Montana, pero no todos los looks le gustaban. En el especial por el 20º aniversario, la artista ha criticado su mítico top amarillo de estampado de tigre que se puso en varias ocasiones en la serie.

Otra vez Hannah Montana sobre el escenario

La artista se ha atrevido a celebrar los 20 años del inicio de la serie con una versión con su voz actual de dos temas muy celebrados por los fans: The Best Of Both Worlds, la intro de la ficción, y This is the life.

Saliendo al escenario con una trampilla desde el suelo y con guiños al personaje, la artista baila y entona pasándoselo en grande la canción más famosa de Hannah Montana. A ella la acompañan bailarines que simulan la estética de los 2000 de la ficción infantil. Todo ello con un gran letrero detrás con el nombre de la serie.

This is the life la deja ver más con la esencia de la Miley Cyrus actual, y a pie de micro y con mucha emoción la cantante se rinde ante esta balada que encandila a su público.

La coreografía de Hoedown Throwdown

Por si fuera poco, en el especial por los 20º años de Hannah Montana Cyrus también intenta recordar la coreografía de su famosa actuación de Hoedown Throwdown, uno de los temas de la película.

Y casi sin errores, la artista demuestra su memoria junto al coreógrafo de la actuación, quien interpreta junto a ella cada paso de este tema country mientras ambos tararean la canción.

Una canción inédita

Miley Cyrus se ha mostrado de lo más nostálgica en este especial, tanto que le ha dedicado una canción a su yo del pasado, con la emoción como protagonista. Al tema lo ha llamado Younger You.

Se trata de una canción inédita en forma de balada, en la que la artista le canta a esa versión joven de sí misma que tiene muchas preocupaciones y sueños. "Hey, tú. ¿Rezas antes de dormir o estás preocupada en cambio?", le canta a su versión adolescente.

La aparición de Chappell Roan

Si alguien ha conseguido hacer llorar a Miley Cyrus es Chappell Roan, una de las invitadas al especial. Y es que la artista no sería la misma sin Miley Cyrus ni Hannah Montana: "Tú anduviste para que yo pudiera correr. Puedo ir a la alfombra roja [desnuda] porque tú te llevaste gran parte de la presión. Ya no tengo que lidiar tanto con eso, el mundo se desquitó contigo. Crecí con Hannah Montana".

Un cierre homenaje

Como no podía ser de otra manera, Miley Cyrus se ha despedido del set del especial de los 20 años de Hannah Montana de la misma forma que se despidió de su casa en el último capítulo de la serie: saliendo al exterior mientras le manda un beso al interior de la casa antes de cerrar la puerta para siempre. Un guiño que ha encantado a los fans.