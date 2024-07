Letra y significado de '4TO 23', la nueva canción de Aitana

Aitana no descansa ni un segundo y en pleno Alpha Tour de festivales lanza 4TO 23, el tema que funcionará como primer single de su cuarto álbum de estudio.

Aunque todavía habrá que esperar para conocer más detalles de su próximo disco, su nueva canción vuelve a redirigir el género de música de la catalana al pop, y es un buen aperitivo para este verano.

4TO 23 es una canción de pop que recuerda a los inicios de Aitana, pero con mucha más maduración. En cuanto a la letra, la catalana continúa con las historias de amor que suele reflejar en su música.

Esta vez, Aitana pone al descubierto sus pensamientos y sentimientos cuando comienza a gustarle alguien. La historia que relata el nuevo single de la autora de Vas a Quedarte es el inicio de cualquier relación o rollito con una persona con la que coincides de vez en cuando.

Por ello, la cantante hace una metáfora de la fase de 'tonteo' con alguien a través de imaginarse distintas escenas para estar a solas con esa persona, en la que no para de pensar.

"Y es que me pasas tú por la mente", "Te hago todo por primera vez", "Viviendo un story que no hay que mostrar", "Yo soñaba conocerte" y "crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser", son algunos versos de la canción de la artista que reflejan los pensamientos que inundan la cabeza cuando se tiene interés por alguien.

Letra de '4TO 23'

Empieza la noche, me quiero dormir

pero no me pasa, ni paso de ti

Me quedé contigo, de fiesta te vi

pero me pillaron, pillada por ti

Y es que me pasas tú por la mente

no sé disimular

Quizás eres de esos de una vez en la vida

quizás me arrepiento, me salgo con la mía

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23

La noche perfecta, en mi casa no hay nadie

Don Julio setenta y te beso otra vez

Apaga la luz, desnúdame

Te hago todo por primera vez

Apaga la luz y tócame

Hazme todo lo que imaginé

Sin ropa y el móvil en no molestar

Te hago todo por primera vez

Viviendo un story que no hay que mostrar

Hazme todo lo que imaginé

Y tú tan guapo y yo fatal

In love, but I don't want you

Apaga la luz y quédate

aunque sea esta noche

Yo soñaba conocerte

pregunté si era mi suerte

tuve un corazón herido

y una fucking mala suerte

Porque si eres pequeña y te enamoras por primera vez

crees que nadie va a sanar lo que no pudo ser

Apaga la luz, desnúdame

te hago todo por primera vez

Sin ropa y el móvil en no molestar

Te hago todo por primera vez

Viviendo un story que no hay que mostrar

hazme todo lo que imaginé

Y tú tan guapo y yo fatal

In love, but I don't want you

Apaga la luz y quédate

aunque sea esta noche

aunque sea esta noche

aunque sea esta noche

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23

Te veo tipo doce, yo estoy en el once

La puerta esta abierta, 4to 23