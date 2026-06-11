De Shakira a J Balvin: todos los artistas que actuarán en la inauguración del Mundial 2026 en México

El Mundial de fútbol 2026 va a ser único por muchas razones, pero la principal es por elemento musical de la competición. Y es que por primera vez en la historia de la Copa del Mundo habrá tanto un show de medio tiempo en la final como tres ceremonias inaugurales distintas para dar paso al gran evento deportivo desde los tres países que acogen los partidos: Canadá, Estados Unidos y México.

El Mundial arranca este jueves 11 de junio, y justo antes del primer partido entre México y Sudáfrica la FIFA organiza el primer espectáculo inaugural, con identidad propia y grandes artistas.

La ceremonia principal tendrá lugar en el estadio Azteca de Ciudad de México. Comenzará a las 19:30h (hora española). El espectáculo rendirá homenaje a la cultura mexicana con géneros desde el pop, el regional mexicano, la cumbia y hasta la música urbana.

Los artistas que actuarán en la inauguración desde México