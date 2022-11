La letra de 'Sintiéndolo mucho', la canción de Sabina y Leiva para el documental de León de Aranoa

Joaquín Sabina llega este jueves 17 de noviembre a las salas de cine con Sintiéndolo mucho, el documental sobre su carrera dirigido por Fernando León de Aranoa y del que Leiva firma la banda sonora.

El cantante, productor del disco de Sabina Lo niego todo y compañero del artista durante su actuación en los Goya 2022, es cocreador junto a Sabina de la canción principal del documental, que también lleva el título Sintiéndolo mucho, y que presentaron el pasado 19 de octubre.

"Tiene todo lo que soy yo. La burla de uno mismo pero también la chulería, creo que se parece mucho a la película", dice de este tema, cuyo proceso creativo mostró Leiva a través de sus redes sociales.

En la canción, el cantante jienense echa la vista atrás al pasado que recuerda con orgullo —"No tengo nada que olvidar de mi pasado"— y mira con optimismo el futuro —"No me veréis en Benidorm con el Imserso"—.

Sabina se muestra ilusionado en esta canción, en la que celebra su amistad con Joan Manuel Serrat, quien le devolvió las ganas de cantar.

Muchos creyeron que me habían amortizado

Cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital

Con los dedos del Serrat entrelazados

Devolviéndome las ganas de cantar

Y hace un guiño al director Fernando León de Aranoa, encargado de seguirlo durante los últimos 13 años para hacer un retrato fiel de su figura como artista.

Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy

Un tahúr que no se cansa de arriesgar

La letra de Sintiéndolo mucho, la canción de Sabina y Leiva

Por fin ayer llegó la hora tan temida

De hacer balance de mi vida y terminar esta canción

Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas

Haré otra vez de tripas corazón

No me veréis en Benidorm con el Imserso

Nadie me tiene que explicar que dos y dos no suman cuatro

Que la poesía es el desván de un metaverso

Donde las musas se desnudan como albatros

No tengo nada que olvidar de mi pasado

Por eso espero que el olvido no se olvide de quien fui

He dado más de lo que algunos me han robado

Sin olvidar a la que se olvidó de mí

Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Cambio de rumbo, sintiéndolo mucho

Muchos creyeron que me habían amortizado

Cuando viajé del Wizink Center en camilla al hospital

Con los dedos del Serrat entrelazados

Devolviéndome las ganas de cantar

El pan de ayer no es un buen postre para hoy

Mañana lunes es momento de inventarse y apostar

Ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy

Un tahúr que no se cansa de arriesgar

Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Cambio de tercio, sintiéndolo mucho

Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde

Y con los años duele más cuando me escucho

Fingiendo ser un estupendo viejo verde

Y lo de viejo, sintiéndolo mucho

Siempre he querido envejecer sin dignidad

Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho

Si el corazón no rima con la realidad

Quemo mis naves

Sintiéndolo mucho

El videoclip de 'Sintiéndolo mucho' con Jimena Coronado

Joaquín Sabina, Leiva y Fernando León de Aranoa protagonizan el videoclip de Sintiéndolo mucho, en el que también tiene papel protagonista Jimena Coronado, la pareja de Sabina desde hace más de 20 años.

Jimena Coronado, pareja de Sabina desde hace más de 20 años. // YouTube

La mujer de Sabina —se casaron en junio de 2020— comparte con el cantante, Leiva y León de Aranoa la charla del inicio del videoclip. Además, el vídeo incluye imágenes suyas con Sabina en una cantina mexicana en una cena con mariachis.

Son imágenes de fiesta, pero este trabajo también incluye momentos duros de la historia de Sabina. El de Úbeda recuerda en la canción la fatal caída al foso del Wizink Center de Madrid en el concierto de 12 de febrero de 2020 que casi le cuesta la vida, y muestra cómo abandonó el recinto en camilla.