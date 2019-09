Liam Payne deja a sus fans sin aliento con dos desnudos integrales

Liam Payne acaba de lanzar su nuevo single 'Stack It Up' , con una gran acogida por sus seguidores. El mismo buen recibimiento que han tenido dos fotos del artista completamente desnudo tras el objetivo de Mert Alas con las que Liam ha dejado atrás para siempre su imagen de chico tímido.

Aunque sigamos pensando que Liam Payne es aquel adolescente tímido que intentaba quedarse en un segundo plano frente a sus compañeros de One Direction, lo cierto es que han pasado ya 9 años desde entonces y el artista se ha vuelto mucho más seguro de sí mismo.

Así lo ha ido demostrando durante todos estos años, pero sin duda lo que más ha sorprendido a sus seguidores son unas fotos publicadas por el fotógrafo Mert Alas, mitad de Mert & Marcus; en las que aparece completamente desnudo. La primera, publicada el pasado mes de julio, sentado en la silla de dirección de Mert; mientras que en esta nueva aparece de frente tapando sus partes íntimas con el borde de una cortina.

Unas imágenes que además de volver locos a sus fans, demuestra que Liam, de tímido, ya no tiene nada. Precisamente la imagen frontal fue publicada por el fotógrafo justo el mismo día que el cantante lanzaba 'Stack It Up', su nuevo single que ha compuesto junto a Ed Sheeran y que interpreta con Boogie Wit.