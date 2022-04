Lil Nas X anuncia gira mundial y pasará por España: la fecha de su concierto en Barcelona

Lil Nas X se va de gira. El intérprete de Montero (Call me by your name) ha anunciado las fechas de su primer tour, el Long Live Montero.

España se encuentra entre los países europeos que acogerán la gira de Montero y el concierto tendrá lugar en Barcelona el 17 de noviembre de 2022, coincidiendo con el final de la gira.

Este lunes ya dejaba pistas en su cuenta de Twitter, donde publicó un tweet que hizo saltar las alarmas de todos sus seguidores. “Tengo algo muy especial que anunciar mañana. Digamos que mucha gente se correrá”, escribía el cantante.

En el momento en el que ha lanzado la noticia, sus fans no han tardado en inundar las redes con mensajes de emoción por poder ver a su ídolo en directo interpretar algunos de sus temas más cañeros, como Thats What I Want o Industry Baby.

El tour comenzará el próximo 6 de septiembre en Detroit (EE.UU) y culminará en Barcelona el 17 de noviembre. Hará un recorrido por 14 ciudades estadounidenses y 6 países europeos en su primera gira.

Su estética queer

Montero se caracteriza principalmente por ser un artista queer, que forma parte de la personalidad y música del artista, así como en la estética de ambas. Videoclips sugerentes, mucho glitter y un toque salvaje y erótico conforman la atmósfera de Montero en sus videoclips.

El artista es todo un icono, además de formar parte del colectivo LGTBIQ+.

Rey del excentricismo, su llamativa manera de vestir no pasa desapercibido ni en alfombras rojas, shows, vídeos musicales o incluso la portada de sus discos.

Premios musicales

Toda una revelación. A sus 23 años y activo desde 2018 Lil Nas X acumula multitud de nominaciones y galardones. En el año 2019 Lil Nas X se dio a conocer con su tema Old Time Road que le llevó a ganar un premio Grammy en 2020 a Mejor Interpretación de Pop de Dúo/Grupo y Mejor Vídeo Musical junto a Billy Ray Cyrus.

MTV Europe Music Awards, Teen Choice Awards, Billboard Music Awards, American Music Awards… Estos son solo algunos de los muchos premios que Lil Nas lleva a las espaldas de su corta pero prometedora y exitosa carrera en el mundo de la música