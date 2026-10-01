Lil Nas X anuncia su nuevo single 'World's Greatest'
El cantante Lil Nas X vuelve a la primera línea de la actualidad musical, anunciando un nuevo single tras meses sin lanzar música, World's Greatest.
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Desde que el cantante Lil Nas X protagonizase un sonado incidente paseando desnudo por la calle y siendo detenido tras agredir a un policía, el cantante ha permanecido alejado de los focos mientras se sometía a un tratamiento de rehabilitación "durante unos meses" en un centro de apoyo para la salud mental tras ser diagnosticado trastorno bipolar.
Un tiempo en el que parece haber podido dedicarse a la composición de nueva música, como muestra el reciente anuncio de su nuevo single World's Greatest, que verá la luz este mismo 1 de octubre.
Una nueva canción que, además, ha venido acompañado de un emotivo vídeo en el que muestra uno de los mensajes enviados por su madre, Tamikia Hill, fallecida el pasado mes de agosto.
"Hola Doobie, te he llamado varias veces hoy", se escucha. "Solo quería decirte que te quiero, mantén la cabeza en alto y sigue caminando por la fe, no por lo que vemos. Suelta el control y deja que Dios se encargue del resto. Todo lo demás se resolverá solo. No te rindas, nunca te rindas, caminando por la fe, no por lo que vemos, y suelta el control y deja que Dios se encargue del resto. Y quiero decirte que te quiero, no lo olvides. Y te llamaré otra vez solo para saber cómo estás. Te quiero, adiós".
Un mensaje en el que el artista ha querido destacar la frase "caminamos por la fe, no por lo que vemos", indicando que era "la frase favorita de mi madre" y el significado que está teniendo en su vida este versículo de la Biblia ubicado en 2 Corintios 5:7, antes de mostrar un bloc en el que aparece el título del single World's Greatest acompañado de una corona.