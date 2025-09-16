Lil Nas X, hospitalizado para recibir tratamiento tras pasearse desnudo por la calle y agredir a un policía

Lil Nas X ha faltado a su cita con la ley. El rapero no se presentó a la vista programada este lunes 15 de septiembre en la corte de Los Angeles después de haber sido puesto en libertad bajo fianza el pasado 25 de agosto acusado de cuatro delitos graves.

El cantante de Montero, que fue detenido el 21 de agosto y ahora se enfrenta a tres cargos de agresión a un oficial de policía y un cargo de resistencia al arresto, no se presentó antes el juez porque, según sus abogados, se encuentra hospitalizado para recibir tratamiento en un centro de otro estado, como señala Rolling Stone.

La decisión fue aprobada por la jueza de Los Angeles, Shellie Samuels, que aseguró que mientras continúe en tratamiento puede permanecer fuera del estado y señaló que, si el ingreso del cantante cambia y pasa a ser ambulatorio, lo volverá a citar personalmente. Mientras tanto ha pospuesto su próxima comparecencia ante el tribunal para el 18 de noviembre.

"Un golpe que va a superar"

“Estamos haciendo lo que es mejor para Montero, tanto a nivel personal como profesional, pero sobre todo pensando en su bienestar", aseguró uno de sus abogados a la revista Variety. "Tiene a su alrededor una familia increíble y un equipo de gente que lo quiere y lo apoya. Simplemente estamos afrontando estos problemas, no hay más misterio. Ha tenido una gran vida y la seguirá teniendo. Esto es solo un bache del que va a salir adelante".

Los abogados del cantante no revelaron el tipo de tratamiento, aunque lo cierto es que tras su arresto el 21 de agosto, Montero fue trasladado al hospital por sospecha de una posible sobredosis. Había sido detenido después de que varios vecinos llamasen a la Policía advirtiendo de que un hombre desnudo —no se sabía entonces que era Lil Nas X— deambulaba por la calle de forma errática.

En el primer juicio, el cantante se declaró inocente de los cuatro cargos que se le acusan y fue puesto en libertad bajo fianza tras pagar una multa de 75.000 dólares.