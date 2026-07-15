Lily Allen cambia las arenas por teatros en su gira por Norteamérica

La vuelta de Lily Allen con West End Girl el pasado otoño fue una de las grandes sensaciones del pop anglosajón del último año. Después de presentar el álbum en directo en varios festivales europeos, como el BBK, la cantante británica se ha visto obligada a cambiar los recintos de parte de su gira norteamericana de arenas a teatros.

El tour, que comienza el próximo 3 de septiembre en el Madison Square Garden de Nueva York, tenía previsto doce fechas en arenas de Estados Unidos y Canadá. Tanto el concierto en la Gran Manzana como los de Boston, Toronto, Detroit , Minneapolis y Red Rock se mantienen iguales, mientras que los shows de Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Vancouver cambiarán de recintos a teatros de menor tamaño.

Con este reajuste, la gira ha añadido una nueva parada en Seattle, el próximo 24 de septiembre y ha tenido que cancelar el concierto de Montreal, previsto para el 8 de septiembre.

La artista ha anunciado los cambios en una publicación de Instagram en la que en ningún momento utiliza la palabra “cancelación”. Allen tampoco ha explicado el motivo de estos reajustes, aunque en redes sociales especulan que se deben a que el tour no ha vendido suficientes entradas.

'Lily Allen Perfoms West End Girl', un show muy particular

Desde que comenzó a principios de 2026, la gira de Lily Allen ha causado mucho debate en redes sociales. Tal y como anuncia su titulo, Lily Allen Performs West End Girl, los conciertos consisten en un espectáculo en el que la cantante británica, completamente sola en el escenario, interpreta el álbum de principio a fin.

A pesar de algunas críticas por parte de algunos medios, los fans de Lily Allen han elogiado su show, que casi parece salido de Broadway. De hecho, el carácter teatral del concierto ha hecho que muchos seguidores hayan celebrado los cambios de recinto.