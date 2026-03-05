Lily Allen y el "vestido de la infidelidad": hecho con los recibos de los regalos que David Harbour hizo a sus amantes

Después de la presión mediática que recibió el actor David Harbour con la denuncia por acoso por parte de Millie Bobby Brown, su compañera de la serie Stranger Things, ahora ha recibido otro duro golpe a su carrera y su imagen por parte de su exmujer.

La cantante británica Lily Allen ha vuelto a los escenarios tras siete años de ausencia y lo ha hecho protagonizando una impactante performance durante su gira West End Girl.

Mientras cantaba su tema 4Chan Stan en el Glasgow Royal Concert Hall, la artista ha aparecido enrollada en una tela que, según ido desenrollando, revelaba una serie de recibos impresos con los regalos que su exmarido David Harbour le hizo a sus amantes durante su matrimonio.

Entre ellos, destacan compras en tiendas de lujo, bares e incluso viajes, todo ello comprado desde una cuenta bancaria que compartían.

Una letra para desquitarse

De por sí, la letra de 4Chan Stan ya es bastante mordaz, pues en ella ya enumeraba los supuestos regalos que su exmarido habría hecho a una amante mientras ella dormía en un hotel de Londres.

A su vez, el propio título del tema hace referencia al foro digital 4chan, una plataforma en la que se congregan comunidades polémicas y que la cantante utiliza para comparar con el comportamiento del actor.

Sin embargo, no es la única ocasión en la que Lily Allen se ha desquitado con su exmarido desde su separación en 2025, sino que en temas como West End Girl o Sleepwalkingtambién expresó sus sospechas de una infidelidad y la falta de apoyo por parte de su pareja.

Un duelo complicado

Según la cantante confesó en entrevistas, la ruptura la hizo atravesar momentos emocionales especialmente difíciles, sintiéndose tan desbordada que pensó que recaería en la bebida.

Para evitarlo, decidió internarse voluntariamente en un centro especializado y así tomar distancia de la presión de los medios y prestar atención a su salud mental.

Sin embargo, el proceso de creación de este álbum fue también un medio de canalizar todas las emociones que estaba sintiendo, por lo que fue justo lo que necesitaba para pasar por este proceso.