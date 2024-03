Lizzo deja la música por los insoportables comentarios respecto a su físico y su persona

Lizzo abandona.

La cantante de Juicy ha lanzado un comunicado en sus redes sociales asegurando que deja la música por lo mal que le hace sentir todo el mundo constantemente.

Durante toda su carrera, la intérprete ha sufrido cometarios gordofóbicos a pesar de que ella siempre ha lanzado mensajes body positive en sus redes sociales tratando de que la gente dejase de juzgarla por su físico y empezasen respetarle como persona y valorarle como artista.

Pero durante el último año la reputación de Lizzo ha caído en picado debido unas acusaciones de abuso sexual y body-shaming por parte de exbailarinas de su equipo, que presentaron una demanda contra ella. Pero a pesar de las fuertes declaraciones, los fans, —e incluso Beyoncé—, mostraron su apoyo a la cantante.

Esta polémica situación unida a los constantes comentarios sobre su físico han terminado por desatar su hartazgo y retirase.

"Me estoy cansando de aguantar que cada persona de mi vida y en internet me traten mal. Lo único que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de cómo me lo encontré. Pero estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él. Estoy enfrentándome constantemente a mentiras sobre mí por influencia y visitas. Ser el blanco de las bromas todo el tiempo por mi aspecto… Mi carácter está siendo destrozado por gente que no me conoce y faltándome al respeto. No firmé para esta mierda… ¡Lo dejo!", ha escrito en su perfil de Instagram.

Por lo contrario, hay quienes piensas que se trata de una estrategia de marketing para avivar el hype de su próximo lanzamiento, que podría titularse I quit, última frase que aparece en el comunicado.

¿Responderá Lizzo a todos sus haters y detractores en una canción?