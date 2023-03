'Lobo López', la canción de Kiko Veneno que nació bajo los efectos de un supositorio

Kiko Veneno llega a las salas del cine este viernes 24 de marzo con el documental Un día Lobo López, que se adentra en el contexto vital que marcó la creación del disco Échate un cantecito, que marcó un antes y un después en la carrera del artista. Fue el disco de Kiko Veneno que cambió su suerte en la música y que le permitió empezar a vivir de su trabajo.

"Para mí ese disco era como salir de Alcatraz. Yo tenía que dar el golpe de mi vida, y más me valía que saliera bien. Tenía que hacerlo mejor que bien para no volver a la prisión, que era la imposibilidad de vivir de la música", contó el artista el pasado noviembre en la presentación del documental en el Festival de Sevilla.

El documental se centra en el periodo 1989-1993, durante el cual el cantante, guitarrista y compositor se dio una última oportunidad para vivir de la música, después de triunfar con el grupo Veneno y enfrentarse a una dura travesía del desierto llena de tropiezos artísticos y frustraciones personales.

El disco fue un acierto con 10 canciones que se colocó en 9ª posición en la lista de Los 200 mejores discos de pop español de la revista Efe Eme y se coló entre Los 50 mejores discos del rock español de la revista Rolling Stone.

Ese tracklist incluye éxitos como Echo de menos, En un Mercedes blanco y también Lobo López, una canción que nació de una visita al médico.

La historia de 'Lobo López', la canción escriba bajo los efectos de un fármaco

Lobo López es una canción de Kiko Veneno llena de ritmo y con una historia que no asoma por ninguna parte de su letra.

Al escucharla es imposible imaginarse que el cantante de Figueres la escribió bajo los efectos de un supositorio.

Kiko Veneno lo cuenta en el documental Un día Lobo López. "La escribí bajo los efectos del Torecan. De vez en cuando me daban unos vértigos que me tenía que tirar al suelo y era incapaz de hacer cualquier cosa. Fui a la médica de la Seguridad Social y me dijo 'Puede ser psicosomático, te voy a mandar este supositorio, el Torecan, y entonces me entró una cosa por el cuerpo y una alegría... Dije: 'Esto se quita, se quita el vértigo", cuenta Kiko Veneno en el documental.

"Del tirón escribí la letra de Lobo López, bajo los efectos sin duda del fármaco", añade el cantante, que tras escribirla se dio cuenta de que "pegaba muy bien con esta música que me había ensañado Lolo [Ortega], el hermano de Kike" y la incluyó en este disco resurrección.

Con Échate un cantecito, Kiko Veneno y su familia pudieron al fin cambiar de vida: "No me gané la vida con la música hasta el 92, con Échate un cantecito".

Letra 'Lobo López' de Kiko Veneno

Un día Lobo López

Se encontró a su amada

Hace cuánto tiempo

Y me alegro tanto

No me lo esperaba

Ella le pregunta

Nada personal

¿Qué has estado haciendo?

Lobo le responde:

'Todo sigue igual'

¡Qué día más bueno!

¡Cómo pica el sol!

¿No es un poco raro

Para el mes que estamos

Ya tanto calor?

Bueno, bueno, Lobo,

Tengo que dejarte

Me están esperando

Nos encontraremos

En alguna parte

Iba el Lobo López

Tragando saliva

Por no hablar a tiempo

Estaba sufriendo

Su amor se le iba

Y pensar que ahí fuera

Hay todo un plantel

De chicas hermosas

Flores temblorosas

Por dejarse comer

Tengo que decirle

Que la echo de menos

Lo he dejado todo

Por no hacerle daño

Soy un Lobo bueno

No puedes negarme

Tu frasco de amor

He entrenado duro

Ahora estoy dispuesto

Y a comerte mejor

Vamos, Lobo López

Me has llegado al alma

Estoy todo ansiosa

Por ver esas cosas

Que tus ojos me hablan

Un día Lobo López

Se encontró a su amada

Hace cuanto tiempo

Y me alegro tanto

Te veo muy cambiada

Tengo que decirle

Que la echo de menos

Lo he dejado todo

Por no hacerle daño

Soy un Lobo bueno

No puedes negarme

Tu frasco de amor

He entrenado duro

Ahora estoy dispuesto

Y a comerte mejor

Iba el Lobo López

Tragando saliva

Por no hablar a tiempo

Estaba sufriendo

Su amor se le iba

Y pensar que ahí fuera

Hay todo un plantel

De chicas hermosas

Flores temblorosas

Por dejarse comer