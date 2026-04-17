Lola Índigo renace con 'TUS INICIALES', su nueva canción con un videoclip grabado en la casa de Lorca
Tras reconstruirse personal y profesionalmente, Lola Índigo estrena TUS INICIALES. Se trata de una colaboración con tres mujeres cuyo videoclip reinterpreta La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.
Lola Índigo procesiona en la Semana Santa de Granada: "Tenía una promesita pendiente con mi abuela"
Lola Índigo marca su regreso con TUS INICIALES, el primer adelanto de su próximo álbum tras un descanso de pocos meses. "Yo estaba aislada, completamente ida", declara en ELLE. "He tenido pérdidas personales, familiares, picos de estrés absoluto, y solo pensaba en tirar y seguir. He sentido falta de ayuda, de sensibilidad y de humanidad dentro del equipo, y he tenido que reconstruir todo, empezar de cero y crear un entorno sano".
Ahora, vuelve con una declaración artística que celebra la unión del talento femenino en colaboración con otras tres artistas: Lia Kali, Queralt Lahoz y SALMA. Sobre una base que fusiona el reguetón con matices de la tradición española, TUS INICIALES bebe de raíces profundas para proyectarlas hacia el presente, combinando fuerza, sensibilidad y carácter en cada verso.
La letra narra una historia de desamor con una mujer: "Con tus ojito' verde' y esa cara bonita / Tú me engañaste un día / Y si ya no vuelves este silencio grita / Cómo te odio, maldita", canta.
El videclip, rodado por primera vez en la histórica casa de Federico García Lorca, reinterpreta el universo de la obra La casa de Bernarda Alba con la actuación protagonista de Mina El Hammani, reforzando la narrativa del tema a través de una propuesta estética potente y simbólica.
Este lanzamiento marca además el inicio de una nueva etapa para Lola Indigo. TUS INICIALES es el primer sencillo de su próximo álbum y supone la reactivación del proyecto antes de su gira de festivales de verano, denominada Romance de 1 Noche de Verano. Su espectáculo promete una "historia teatral" inspirada en Lorca y Shakespeare, según apunta en ELLE.
Letra de 'TUS INICIALES'
Sus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
-
Yo la conocí bailando
Mientras sonaba Tego
La llevé pa' casa andando
Porque coche no tengo
Salí con la luna cargá a mis espaldas
Pa' ver si la encontraba aunque con otra cara
Tragando recuerdos, me olvidé olvidarla
Hay tantas heridas que aún no sé taparlas
Porque me duele tanto como quema
Y haber viví'o en vano siguiendo su huella
Pa' que esto se acabara de mala manеra
Pero es que así еstaba mejor sin ella
-
Sé que estoy mejor sin ella
Pero es que me acuerdo que llevo
Me acuerdo que llevo
-
Tus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los-to' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Sus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
-
Con tus ojito' verde' y esa cara bonita
Tú me engañaste un día
Y si ya no vuelves este silencio grita
Cómo te odio, maldita
Tú nunca fuiste de ella, solo fuiste mía
Todas las estrellas de noche te miran
Me llueve en la casa, se siente vacía
Me nievan los ojos porque tú eres fría
-
Por ti las flores no florecen
Se marchitan si apareces
Tienes lo que te mereces
Te maldigo siete veces
-
Sus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Tus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los-to' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
-
Desde que llegaste, mi casa se siente hogar
Dame algún motivo para dejarte de amar
Tantas cosas que ofrecer
Muero por ser tu mujer
Cae la noche y en la cama nos fundimos piel con piel
A quien dijo que esto nunca podía salirnos bien
Qué rabia cuando se entere que un día seremos tres
-
Uh, eso que es santería
Tengo su boquita en mi mente todos los días
Yo que quiero sentir su piel en mis manos
Se me acaba el sueño como noche de verano
Luz, que vuelva pronto su luz
Pa' que me alumbre la senda
Por donde caminas tú
-
Tus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To'-to' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
Sus iniciales en mi sello
To' los santos en mi cuello
To' los-to' los santos en mi cuello
Y era negro su cabello y
To' los santos en mi cuello
To' los santos en mi cuello
-
Yeah-yeah-yeah-eh
Yo la conocí bailando
Mientras sonaba Tego
-
Fuente: Genius