Lola Índigo renace con 'TUS INICIALES', su nueva canción con un videoclip grabado en la casa de Lorca

Lola Índigo marca su regreso con TUS INICIALES, el primer adelanto de su próximo álbum tras un descanso de pocos meses. "Yo estaba aislada, completamente ida", declara en ELLE. "He tenido pérdidas personales, familiares, picos de estrés absoluto, y solo pensaba en tirar y seguir. He sentido falta de ayuda, de sensibilidad y de humanidad dentro del equipo, y he tenido que reconstruir todo, empezar de cero y crear un entorno sano".

Ahora, vuelve con una declaración artística que celebra la unión del talento femenino en colaboración con otras tres artistas: Lia Kali, Queralt Lahoz y SALMA. Sobre una base que fusiona el reguetón con matices de la tradición española, TUS INICIALES bebe de raíces profundas para proyectarlas hacia el presente, combinando fuerza, sensibilidad y carácter en cada verso.

La letra narra una historia de desamor con una mujer: "Con tus ojito' verde' y esa cara bonita / Tú me engañaste un día / Y si ya no vuelves este silencio grita / Cómo te odio, maldita", canta.

El videclip, rodado por primera vez en la histórica casa de Federico García Lorca, reinterpreta el universo de la obra La casa de Bernarda Alba con la actuación protagonista de Mina El Hammani, reforzando la narrativa del tema a través de una propuesta estética potente y simbólica.

Este lanzamiento marca además el inicio de una nueva etapa para Lola Indigo. TUS INICIALES es el primer sencillo de su próximo álbum y supone la reactivación del proyecto antes de su gira de festivales de verano, denominada Romance de 1 Noche de Verano. Su espectáculo promete una "historia teatral" inspirada en Lorca y Shakespeare, según apunta en ELLE.

Letra de 'TUS INICIALES'

Sus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

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Yo la conocí bailando

Mientras sonaba Tego

La llevé pa' casa andando

Porque coche no tengo

Salí con la luna cargá a mis espaldas

Pa' ver si la encontraba aunque con otra cara

Tragando recuerdos, me olvidé olvidarla

Hay tantas heridas que aún no sé taparlas

Porque me duele tanto como quema

Y haber viví'o en vano siguiendo su huella

Pa' que esto se acabara de mala manеra

Pero es que así еstaba mejor sin ella

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Sé que estoy mejor sin ella

Pero es que me acuerdo que llevo

Me acuerdo que llevo

-

Tus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los-to' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Sus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

-

Con tus ojito' verde' y esa cara bonita

Tú me engañaste un día

Y si ya no vuelves este silencio grita

Cómo te odio, maldita

Tú nunca fuiste de ella, solo fuiste mía

Todas las estrellas de noche te miran

Me llueve en la casa, se siente vacía

Me nievan los ojos porque tú eres fría

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Por ti las flores no florecen

Se marchitan si apareces

Tienes lo que te mereces

Te maldigo siete veces

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Sus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Tus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los-to' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

-

Desde que llegaste, mi casa se siente hogar

Dame algún motivo para dejarte de amar

Tantas cosas que ofrecer

Muero por ser tu mujer

Cae la noche y en la cama nos fundimos piel con piel

A quien dijo que esto nunca podía salirnos bien

Qué rabia cuando se entere que un día seremos tres

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Uh, eso que es santería

Tengo su boquita en mi mente todos los días

Yo que quiero sentir su piel en mis manos

Se me acaba el sueño como noche de verano

Luz, que vuelva pronto su luz

Pa' que me alumbre la senda

Por donde caminas tú

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Tus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To'-to' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

Sus iniciales en mi sello

To' los santos en mi cuello

To' los-to' los santos en mi cuello

Y era negro su cabello y

To' los santos en mi cuello

To' los santos en mi cuello

-

Yeah-yeah-yeah-eh

Yo la conocí bailando

Mientras sonaba Tego

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Fuente: Genius