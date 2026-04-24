'TUS INICIALES' en directo y un discurso sobre respetarse entre mujeres artistas: Lola Índigo deja huella en los Premios Billboard

Lola Índigo recibió el Premio Evolución en la gala de los Billboard Mujeres Latinas 2026, gracias precisamente a su ascendente trayectoria. Y este reconocimiento la ha convertido en una de las protagonistas del evento.

La artista acaba de estrenar TUS INICIALES, un nuevo tema con el que abre era musical. Y la ha interpretado en directo por primera vez desde el escenario de la gala de Miami.

Con un grupo de bailarines, luz tenue y enfundada en un vestido largo marrón oscuro, la artista ha interpretado su nueva canción, en la que también ha mostrado una variedad más electrónica a la original. En ella la de Granada ha hecho un dance break que ha hecho bailar a todos los presentes.

Las palabras de Lola Índigo hacia las mujeres artistas

Tras la actuación, Lola Índigo ha recibido el premio. Quien le ha entregado el galardón ha sido David Bisbal, y el veterano artista le ha dedicado sus mejores palabras.

"Desde la primera vez que la vi supe que había algo especial en ella. Una fuerza, una personalidad y una pasión que no se puede explicar", ha expresado el almeriense. El cantante ha compartido cómo la de Granada se ha ganado su puesto con "mucha disciplina".

Los artistas se han fundido en un cariñoso abrazo tras la presentación, y al recibir el galardón la intérprete de Mi coleta ha mostrado su cariño por Bisbal: "Admiro tanto a este hombre... Tengo tanta suerte de llamarlo amigo. Lo veía de chiquitilla por la tele y cantar con él ha sido un privilegio".

"La importancia de respetar a las leyendas y ayudar a las que vienen"

"Necesito nombrar esta noche a la primera mujer que quiso colaborar conmigo cuando absolutamente nadie quería, que es la Mala Rodríguez. Quiero dedicártelo a ti, María", ha pronunciado Lola Índigo en favor de la trapera.

La intérprete de Mujer brujaha ensalzado entonces a las mujeres artistas y la necesidad de mantener el respeto entre las veteranas y las emergentes: "Esto me hace pensar en una cosa que para mí ha sido la base de estos ocho años de carrera, que es la importancia de respetar a las leyendas y ayudar a las que vienen".

Así, Lola Índigo ha cerrado su discurso con un mensaje muy importante: "Respetar mucho a las que nos ha labrado el camino, y a las que están empezando darles la mayo, colaborar, invitarlas a cantar... Sacar ese talento a la luz. Creo que esos ideales nos llevan muy lejos".