Lola Índigo anuncia su gira de conciertos en 2026: fechas, ciudades y cómo comprar entradas
Lola Índigo desvela las primeras fechas de su nueva gira de conciertos, Romance de 1 Noche de Verano, que recorrerá numerosos festivales a lo largo del 2026.
Lola Índigo inaugura una nueva era artística con el cartel de su gira de conciertos en 2026, Romance de 1 Noche de Verano, con la que actuará en directo en varios festivles de España, Portugal o México. "Nuevo año, nuevo show, nuevo tour", escribe la artista en redes sociales.
Esta nueva gira empieza en el Tecate Emblema de México el 17 de mayo y llega a España ese mismo mes con el evento de la artista en Granada: GRX La Feria. Tras el anuncio de las primeras fechas, el tour terminaría el 5 de septiembre en Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares, aunque es posible que se prolongue.
Cómo comprar entradas
Las entradas para la gira de Lola Índigo ya están a la venta a través de su página web oficial.
Fechas de la gira de Lola Índigo en 2026
En total, Lola Índigo ha desvelado 17 fechas de conciertos hasta septiembre de 2026, aunque aún faltan espectáculos por anunciar.
- Tecate Emblema - México - 17 de mayo
- GRX La Feria - Granada - 30 de mayo
- Siente La Plaza - Almería - 6 de junio
- Sevilla Icónica - Santalucía Sevilla Fest - Sevilla - 11 de junio
- Los Conciertos del Parque - Asturias, Gijón - 19 de junio
- O Son Do Camiño - Santiago de Compostela - 20 de junio
- Bigsound - Valencia - 27 de junio
- Rock in Rio - Lisboa - 28 de junio
- Granca Live Fest - Las Palmas - 3 de julio
- Bigsound Barakaldo - Bilbao - 4 de julio
- Cook Music Fest - Tenerife - 16 de julio
- Share Festival - Barcelona - 24 de julio
- Doñana Music Experience - Huelva - 7 de agosto
- Marenostrum Fuengirola - Málaga - 14 de agosto
- Concert Music Festival - Cádiz - 15 de agosto
- Concert Music Festival - Cádiz - 16 de agosto
- Los Conciertos de la Muralla - Alcalá de Henares - 5 de septiembre
Esta gira llega después del éxito de Lola Índigo en 2025 con La Bruja, La Niña y El Dragón, la minigira con la que celebró los tres mayores conciertos de su carrera en grandes estadios: el Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio).