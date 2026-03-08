Lola Índigo anuncia su gira de conciertos en 2026: fechas, ciudades y cómo comprar entradas

Lola Índigo en el cartel de su gira 'Romance de 1 Noche de Verano' | Lola Índigo

Lola Índigo inaugura una nueva era artística con el cartel de su gira de conciertos en 2026, Romance de 1 Noche de Verano, con la que actuará en directo en varios festivles de España, Portugal o México. "Nuevo año, nuevo show, nuevo tour", escribe la artista en redes sociales.

Esta nueva gira empieza en el Tecate Emblema de México el 17 de mayo y llega a España ese mismo mes con el evento de la artista en Granada: GRX La Feria. Tras el anuncio de las primeras fechas, el tour terminaría el 5 de septiembre en Los Conciertos de la Muralla de Alcalá de Henares, aunque es posible que se prolongue.

Cómo comprar entradas

Las entradas para la gira de Lola Índigo ya están a la venta a través de su página web oficial.

Fechas de la gira de Lola Índigo en 2026

En total, Lola Índigo ha desvelado 17 fechas de conciertos hasta septiembre de 2026, aunque aún faltan espectáculos por anunciar.

Tecate Emblema - México - 17 de mayo

- 17 de mayo GRX La Feria - Granada - 30 de mayo

- 30 de mayo Siente La Plaza - Almería - 6 de junio

- 6 de junio Sevilla Icónica - Santalucía Sevilla Fest - Sevilla - 11 de junio

- 11 de junio Los Conciertos del Parque - Asturias, Gijón - 19 de junio

- 19 de junio O Son Do Camiño - Santiago de Compostela - 20 de junio

- 20 de junio Bigsound - Valencia - 27 de junio

- 27 de junio Rock in Rio - Lisboa - 28 de junio

- 28 de junio Granca Live Fest - Las Palmas - 3 de julio

- 3 de julio Bigsound Barakaldo - Bilbao - 4 de julio

- 4 de julio Cook Music Fest - Tenerife - 16 de julio

- 16 de julio Share Festival - Barcelona - 24 de julio

- 24 de julio Doñana Music Experience - Huelva - 7 de agosto

- 7 de agosto Marenostrum Fuengirola - Málaga - 14 de agosto

- 14 de agosto Concert Music Festival - Cádiz - 15 de agosto

- 15 de agosto Concert Music Festival - Cádiz - 16 de agosto

- 16 de agosto Los Conciertos de la Muralla - Alcalá de Henares - 5 de septiembre

Esta gira llega después del éxito de Lola Índigo en 2025 con La Bruja, La Niña y El Dragón, la minigira con la que celebró los tres mayores conciertos de su carrera en grandes estadios: el Metropolitano de Madrid (14 de junio), La Cartuja de Sevilla (21 de junio) y el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (10 de julio).