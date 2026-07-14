Lola Índigo responde a los comentarios tras su incidente con una peluca

Lola Índigo protagonizó uno de los momentos más virales del fin de semana durante su actuación en un show en Ibiza. Mientras interpretaba y bailaba con energía su hit El Bachatón de la L, la artista movió la cabeza con tanta intensidad que la larga peluca que llevaba salió despedida ante la sorpresa del público.

Un incidente que no hizo perder la compostura a la artista, que recogió la prótesis del suelo y lo exhibió al vuelo casi como un trofeo entre risas y continuó con la actuación con total naturalidad. Una actitud con la que conquistó las redes sociales por su reacción desenfadada, que fue muy aplaudida por sus seguidores celebrando el sentido del humor de la granadina.

Dada la repercusión que ha tenido el momento, Lola Índigo ha querido seguir demostrando que se lo tomó de la mejor forma posible publicando un vídeo al respecto en su perfil oficial de TikTok.

"Buenos días. Paso por aquí a saludar a todas las travestis de España porque gracias a que sois las mejores y superlistas y usáis pelucas, pues yo también. Y tengo esta cantidad de pelo y este volumen, y estoy supercontenta", ha explicado en un videoselfie.