El divertido momento de Lola Índigo al perder la peluca en plena actuación

Hay ocasiones en las que a los artistas no les queda otra que mostrarse al natural, aunque sea en contra de su propia voluntad. Y con un divertido momento que recordarán los fans Lola Índigo fue víctima de su propia peluca.

Fue en una fiesta Bresh en Ibiza cuando la artista, tal y como suele ocurrir en estas fiestas, se subió a la tarima para cantar y bailar con todos los espectadores, que disfrutaban de esa noche rosa en la isla. La de Granada mostraba una larga melena ondulada de su color natural, pero los asistentes pronto pudieron descubrir que se trataba de una peluca, y no de su propio pelo.

Si algo caracteriza a Lola Índigo es su destreza en el baile, el que tampoco olvida cuando no está en un show propio. Y pasándoselo realmente bien, en el escenario de la fiesta se dejó llevar y con la cabeza boca abajo, se puso a mover la melena hasta el punto de que se le cayera al suelo.

Rápidamente, la artista cogió la peluca y la mostró al público desde el aire, mientras dejaba ver su cabeza cubierta con la red que prepara el pelo para ponerse una peluca, y entre risas Lola Índigo se rio de lo sucedido y continuó bailando, esta vez sin dejar fluir el pelo.