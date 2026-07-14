Lola Índigo contesta a Unai Simón, portero de la selección española en el Mundial, tras declararse fan de 'El Bachatón de la L'

El mundo del deporte y la música están más unidos que nunca en este Mundial de fútbol. Las actuaciones musicales han sido las protagonistas en muchos momentos de la competición, y lo serán en la gran final de 19 de junio con artistas como Shakira, Justin Bieber y Madonna, pero las canciones también están muy presentes para los equipos y los jugadores.

Más allá de los temas que suenan cuando una selección mete gol en un partido (en el caso de España es Despechá de Rosalía), los jugadores también suavizan sus nervios con música, y las declaraciones de Unai Simón, el portero de la selección española, le han hecho interactuar con la propia artista a la que menciona.

El guardameta contó ante el periodista Juanma Castaño qué música estaba escuchando últimamente, seleccionando El Bachatón de la L como la canción que tiene en bucle. "Últimamente escucho mucho a la Lola Índigo esta", expresó el deportista, y ante la risa de los presentes, el futbolista se autocorrigió: "Perdona, Lola".

Lejos de mantenerse ajena del clip, que no tardó en hacerse viral en redes sociales, Lola Índigo contestó a Simón con un story en Instagram con la canción, y haciendo referencia al comentario del portero: "La lola Índigo esta".