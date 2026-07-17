Lorde critica las nuevas funciones de IA de Spotify: "Limita la libre interpretación"

Desde hace unos años, la Inteligencia Artificial está revolucionando el mundo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. A principios de año, Spotify incluyó una nueva herramienta que genera información sobre las canciones a través de la IA. Sin embargo, parece que esta novedad no está gustando a todo el mundo. La cantante Lorde ha sido una de las primeras en criticar esta función.

"Hola Spotify, voy a arriesgarme y a decir que no queremos esto", escribió la artista en una historia de Instagram en la que compartió el texto que incluye Spotify en uno de sus temas. Según se puede leer en la captura, la IA habla de la performance de Current Affairs en el Ultrasound World Tour, y la describe como un momento en el que Lorde se desnuda mientras un bailarín le vierte agua en el vientre. “La canción se desarrolla como la escena de la ducha de la que habla en el escenario”, expone el texto.

Tal y como señala Lorde, la información es incorrecta, ya que lo que describe el texto ocurre en otro momento del show. Pero además de criticar la falta de veracidad, la artista argumenta que "reducir una canción a un significado generado por IA limita la libre interpretación" y concluye pidiendo a la plataforma que le dé la oportunidad a los artistas de desactivar esa opción en sus canciones

Desde Spotify han contestado a la artista en un comunicado en el que explican que crearon la función porque "los fans querían investigar más sobre las historias detrás de la música". "La información se recopila de varios artículos de Internet, y cuando algo es erróneo, trabajamos lo más rápido posible para arreglar, como hemos hecho ahora", señalan en su comentario.

Lorde en contra de las gafas con IA

Esta no es la primera vez que Lorde se posiciona en contra de la Inteligencia Artificial. De hecho, durante su concierto en el Mad Cool 2026, habló sobre las nuevas gafas con Inteligencia Artificial de Meta. "Cada vez es más difícil saber qué es real en nuestro mundo. Solo quiero dejar claro, para que conste, que le jodan a esas gafas. No os compréis esas gafas. No son nada sexys", dijo combativa.