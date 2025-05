Lorde lanza 'Man of the year', el nuevo adelanto de su próximo álbum 'Virgin' | Universal Music Spain

Lorde sigue mostrando a qué suena Virgin, su nuevo álbum que verá la luz el próximo 27 de junio, con su single adelanto Man of the year, en el que explora su identidad de género y cómo ha afrontado su transformación interior.

Coproducida por Lorde y Jim-E Stack, Lorde muestra su genio literario al igual que hizo con su primer adelanto, What Was That que se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en las listas de éxitos.

La artista parece haber hecho una apuesta por su evolución sonora, equilibrando la producción maximalista con la intimidad lírica característica de la artista, y con la que está triunfando a lo largo de su gira internacional.

Además, la artista ha publicado el tracklist completo de Virgin, dejando a sus fans con ganas de escuchar nueva música de su icono.