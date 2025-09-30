Louis Tomlinson regresa a la música con 'Lemonade': escucha cómo suena

Louis Tomlinson vuelve a la música. Tres años después del lanzamiento de su último disco, el cantante estrena Lemonade , una canción ya disponible en plataformas y que sirve como adelanto de su próximo trabajo.

Louis Tomlinson está de vuelta. El cantante y compositor británico regresa con Lemonade, su primera canción en tres años que ya está disponible en plataformas.

El exintegrante de One Direction sorprendía hace unos días a sus fans al iniciar una campaña en redes en torno a la limonada, lanzando en paralelo la web louis-lemonade.com, y que dio pie a toda clase de especulaciones. Rápido se empezó a hablar de un posible regreso a la música que se confirmó el pasado miércoles con la publicación en redes de un adelanto del videoclip de la canción.

El intérprete arranca una nueva era musical después de tres años de silencio. Aunque en 2024 lanzó un disco de directos, su último álbum de estudio, Faith in the future, fue publicado en 2022.

A principio de 2025, el cantante aseguró que este año sería su regreso a la música y en una publicación en X se mostró muy ambicioso sobre su nuevo proyecto: " Este álbum será mi mejor trabajo hasta la fecha. ¡Lo presiento!”.

El lanzamiento de Lemonade llega justo al inicio del último trimestre de 2025. ¿Estará Tomlinson a tiempo de lanzar su esperado disco o habrá que empezar a 2026?