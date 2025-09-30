Nicole Kidman y Keith Urban se separan después de 19 años juntos

Nicole Kidman y Keith Urban se separan. La pareja ha puesto fin a su relación después de 19 años de matrimonio, según ha adelantado la web de cotilleo TMZ y ha confirmado la revista Variety.

La actriz de 58 años y el músico de 57 llevaban juntos dos décadas. Se conocieron en la gala G'Day USA de 2005 y poco después anunciaron su compromiso. En junio de 2006 celebraron su boda en Sídney (Australia). En 2008 dieron la bienvenida a su primera hija, Sunday Rose, y tres años después, en 2011, a la segunda, Faith Margaret.

Según publica TMZ, la ya expareja vive separada desde principio de verano y es Nicole Kidman quien ha estado cuidando a sus hijas "manteniendo a la familia unida". Al parecer la decisión es unilateral ya que Kidman ha luchado por salvar el matrimonio.

"Keith ha adquirido su propia residencia en Nashville y se ha mudado de la casa familiar [también en Nashville]", dice una fuente cercana a Kidman e Urban a esta publicación.

Nicole Kidman y Keith Urban se han mostrado siempre como una pareja muy unida que se han apoyado mutuamente durante sus 20 años de relación. De hecho, después de casarse, Kidman intervino para que Urban ingresase en un centro de rehabilitación para superar los problemas de alcohol. Su apoyo fue "increíble", aseguró el músico en una entrevista con NBC The Today Show en 2007. "Hemos pasado por mucho, y ella ha sido extraordinaria".

Más recientemente, en abril de 2024, cuando Nicole Kidman recibió el premio AFI a la trayectoria en una gala en Hollywood, Urban le dedicó un discurso de admiración repasando el inicio de su relación. "Intentaba mantener la calma, pero por dentro me sentía como si me hubiera colado en el baile equivocado, simplemente porque Nic tenía un aura de otro mundo, y sentí que estaba conociendo a una princesa de la vida real", dijo el músico, que señaló también que no se imaginaba que "aquella mujer extraordinaria" fuese a fijarse en él. "No estoy siendo humilde, así es literalmente como me veía a mí mismo y a ella", confesó.

Poco después, en el mes de octubre, Keith Urban participó en el concierto solidario Concert for Carolina para recaudar fondos para las víctimas del huracán Helene. Durante el show, la actriz apareció sobre el escenario para unirse a su marido y felicitarlo por su 57 cumpleaños.

