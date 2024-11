La La Love You y Álvaro de Luna se congelan de frío por amor en su colaboración 'El hombre del tiempo'

La La Love You y Álvaro de Luna han convertido su amistad en una canción conjunta, El hombre del tiempo, donde el sonido pop rock contrasta con la melancolía de su letra. Con ella, los dos artistas cantan a un amor del pasado que ha nublado el cielo...

"Es solo un día más que te echo de menos / Es otro día gris que mе acuerdo de ti / Que los días dе sol se fueron contigo / Y con frío no se puede dormir / Este invierno sin ti se me está haciendo eterno / Eterno como el día que te fuiste de aquí / Y le he escuchado decir en el barrio a los viejos / Que nunca ha hecho tanto frío en Madrid", cantan en el estribillo.

En el videoclip, los integrantes de La La Love You y Álvaro de Luna se transforman en meteorólogos que alertan de "nevadas" y de "un frente que viene hacia nosotros". Así, conjugando con naturalidad los estilos de ambos artistas, la banda y el artista han conseguido construir una canción de pop llena de energía y epicidad, con un estribillo pegadizo.

El hombre del tiempo es un adelanto más del que será el próximo álbum de La La Love You, que verá la luz a finales del 2025. El grupo es uno de los grandes fenómenos musicales de España, y así lo confirman algunos de sus mayores éxitos: El fin del mundo acumula siete discos de platino, El principio de algo dos discos de platino y Más Colao que el Colacao un disco de oro.

Por su parte, Álvaro de Luna está preparando su nuevo e innovador disco: "Habrá sonidos nuevos, canciones de todo tipo, creo que al final lo lindo de ir evolucionando y de ir haciendo diferentes trabajos es eso, cambiar de onda", nos contó a Europa FM en octubre.