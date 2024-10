Álvaro de Luna y Mikel Izal se funden con el público del MadBlue 2024

MadBlue 2024 ha confirmado su apuesta por el panorama indiecon un diverso cartel donde los grandes nombres sirven como trampolín para disfrutar de artistas menos conocidos pero igualmente estimulantes. Y eso es lo que ha hecho el público del festival durante el domingo 6 de octubre, donde pequeños y adultos se han congregado para celebrar la música en directo.

Los DJ de Europa FM, Roger Freedom y Javi Sánchez, han sido los encargados de amenizar la espera entre las actuaciones de los protagonistas del último día del MadBlue 2024, entre los que destacan Álvaro de Luna, Mikel Izal, Marwán, Paul Alone, Dollar Selmouni, Marta Soto, Melifluo o María de Juan.

Las letras de Marta Soto

Tras la actuación del exguitarrista de IZAL, Alberttinny, la cantante y compositora Marta Soto ha subido al escenario para dar un show de pop rock dirigido por temas como Las de siempre, Entre otros cien, Lo mejor de mí o Quiero verte, su mayor éxito que ha puesto punto y final al concierto. "Que esto no se pierda nunca, que podamos seguir tocando en directo", ha dicho emocionada antes de despedirse del público, a quien ha agradecido que hayan comprado una entrada: "Gracias por dejar que los músicos nos podamos subir aquí".

El renacimiento de Melifluo

Melifluo, antes de convertirse en la banda que ha brillado en el MadBlue, se fundó como un dúo entre el exbatería de Supersubmarina, Juanca, y su hermano Gómez. Ahora es un grupo de cinco músicos, entre los que también se encuentra el guitarrista de la antigua agrupación, Jaime, quien llevaba mucho tiempo sin tocar en Melifluo. Hasta que ha llegado su concierto en el festival, donde han dado una lección de música rock y pop electrónico con la energía que han transmitido al público con las interpretaciones de Buenaventura, Me faltas mucho o su reciente sencillo Rosario y Varela.

Marwán y su presencia escénica

"Es difícil que inviten a cantautores a festivales porque piensan que somos aburridos. Algunos lo son, ¡pero yo no!", ha dicho entre risas Marwán, quien ha demostrado tener razón durante su show en el MadBlue. Su presencia escénica ha recorrido todo el escenario mientras bailaba, daba saltitos o, incluso, hacía mímica con sus propias letras (como cuando se ha desabrochado los botones de su camisa mientras cantaba el verso: "Cuando se abre la ropa"). Muchas cosas han ocurrido en los pocos minutos que ha durado su espectáculo: Marwán se ha atrevido con el rap, ha hecho un guiño a Shakira en 5 gramos de resentimiento y ha lanzado un mensaje de paz en favor de Palestina. Y todo, mientras hacía vibrar al público con temas como La reina del Jäger, Puede ser que la conozcas, Conviene saber o Un día de estos.

La intimidad de Paul Alone

Con su sonrisa tímida, un gorro y un cajón como instrumento principal, Paul Alone ha hecho alarde de su voz ronca y hablada con temas como No valgo pa' ciudad, la pegadiza Loca locura o Quería, cuya letra abraza las cosas que tiene y no las que le gustaría tener: "Si pudiera pedir un deseo, el deseo sería / No volver a desear más", canta. Y se ha despedido con una fotografía para el recuerdo y con un brindis, "un brindis por todo, por la organización, por la música, por la vida".

El punk de María de Juan

"La belleza es el nuevo punk" es el lema artístico de María de Juan, quien ha subido al escenario del MadBlue vestida de blanco y con unas gafas de sol. La cantante apuesta por la fusión entre lo electrónico y la música tradicional con temas como Me enveneno o Qué poderío tendrá, donde muestra su particular e hipnótico estilo vocal y coreográfico. Para cerrar, una sensual y poderosa interpretación de Baile prohibido y una reivindicación: "¡Hace falta más amor!".

El toque rapero con Dollar Selmouni

Fundido en una gorra y un chándal, el madrileño ha revolucionado al público con su desparpajo sobre el escenario del MadBlue 2024, donde ha cantado junto a los asistentes temas como Salud y dinero, Mi mera mera, Chacho o Dime tú. Destaca la interpretación de Dollar Selmouni a capela de Pa que lo gocen, su colaboración con Fernandocosta.

El huracán con Álvaro de Luna

El público no ha escondido lo mucho que esperaba la llegada del espectáculo de Álvaro de Luna, inspirado en el color rojo y en el teatro japonés kabuki. Una lona roja tapa el escenario al completo al inicio del show, mientras las sombras del cantante y de sus músicos van sucediéndose. Baja el telón y... ¡nuevo look! El artista sorprende con el pelo teñido de rubio, el cual no le ha robado ni una gota de energía. Álvaro de Luna ha recorrido todo el escenario mientras interpretaba algunos de sus mayores éxitos al son de los gritos de los asistentes, como Portarse mal, Nuestra canción, Olvidé olvidarte, Todo contigo o Juramento eterno de sal; aunque estas dos últimas han provocado una inédita conexión con el público, que no podía estar más entregado.

La pasión de Mikel Izal

Tras la sesión del DJ Marc Dorian, Mikel Izal ha subido al escenario para defender el inicio de su carrera en solitario, tras el éxito cosechado con su antigua banda IZAL. "Bienvenidos a este viaje que ha empezado con miedo, un miedo que son muchas veces futuros que nos inventamos y que nunca llegan a ocurrir. Disfrutamos del presente, pasándonos bien en Madrid", ha dicho al inicio el artista, que ha tocado canciones míticas del grupo como La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo o La mujer de verde, pero también éxitos en solitario como El paraíso.